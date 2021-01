VIDEO. "Cela ne sert à rien de s'acharner", ce restaurant célèbre à Nice ferme à cause de la Covid-19, la cogérante raconte

Mal au coeur

"Une si belle aventure ne peut pas se terminer comme ça, je n'y crois pas"; "pas de mot pour tout ça, juste un cœur gros"; "quelle tristesse et quel gâchis"... Des centaines de personnes commentent les publications postées sur Facebook et Instagram.

L'espoir d'une fermeture temporaire se lit entre les lignes. Camille Berton espère, elle aussi. "Malheureusement, je pense que c'est définitif... On a perdu énormément d'argent."

Certes, elle bénéficie désormais des 10.000€ d'aide du gouvernement. Une somme qui couvre à peine les frais fixes du restaurant.

"Est-ce qu'on continue, on essaye de vivoter en attendant que les restaurants rouvrent mais est-ce qu'il ne va pas y avoir une troisième, quatrième, cinquième, une douzième vague?"

Devant trop d'inconnus, Camille et Willy Berton ont décidé de mettre en vente le fonds de commerce. "Et encore... C'est utopique de penser vendre. Il y a quinze milliards de locaux puisqu'on s'est tous planté, on s'est tous cassé la gueule. Les banques ne suivent plus."

Avant Covid, le Vegan Gorilla était évalué à 320.000€. Aujourd'hui, la cogérante a reçu une offre d'achat à 150.000€ qu'elle est prête à accepter, mimant un couteau sous la gorge, "pour rembourser nos crédits et se sortir de cette situation dramatique".

Colère et incompréhension

On devine aisément la colère dans les yeux de Camille Berton, lorsqu'elle nous raconte son histoire. L'incompréhension, aussi.

"Pourquoi sommes-nous les sacrifiés de l'histoire, pourquoi on a été à ce point mis de côté et aussi peu soutenu? Les clients nous posent des questions mais on ne sait pas quoi leur répondre."

Elle cite la réouverture des commerces non essentiels et, surtout, des centres commerciaux. En cette période de soldes d'hiver, les énormes structures - à ciel ouvert ou non - sont bondées.

"Pourquoi est-ce que notre restaurant, où on applique toutes les règles sanitaires, n'a pas le droit de rouvrir? On a l'impression d'être des délinquants alors qu'en fait on aime juste faire à manger..."