Victimes de la crise sanitaire, ces deux frères antibois espèrent reprendre bientôt leur tournée avec le Cirque du Soleil

De la piste aux étoiles, il n’en reste que la poussière. Projecteurs éteints, loges closes. Que demeure-t-il de la scène lorsqu’elle se retrouve dépouillée de ses artistes? Traversée par une tempête due à la crise sanitaire, l’industrie du monde du spectacle souffre.

Le Cirque du Soleil n’a malheureusement pu échapper à cet ouragan. Évoluant dans la troupe internationale depuis respectivement dix et neuf ans, Mathieu, 32 ans, et Thomas Hubener, 31 ans, voient aujourd’hui leur carrière en suspend.

Les frères antibois passés par le club de gymnastique de l’OAJLP se retrouvent dans une situation des plus précaires. Depuis le confinement, ces derniers n’ont eu d’autre choix que de rejoindre leur famille dans la cité des Remparts… Du jour au lendemain.

"Nous étions en tournée en Australie. Le samedi 14 mars on nous a prévenus que l’on vivait nos deux derniers shows avant de partir."

Un sentiment étrange… "Sincèrement? A ce moment-là on pensait revenir deux mois plus tard. Nous avons laissé toutes nos affaires sur place et pris l’essentiel pour rentrer en France."

Du jour au lendemain, le rêve s’arrête net

Sauf que le tandem n’a pas bougé depuis, évolution de la Covid-19 oblige. Bloqués dans la ville de leur enfance, ils essaient de vivre cette période avec philosophie. Et ce, malgré l’annonce de leur récent licenciement, au même titre que les 1.300 artistes de la troupe canadienne (lire ci-dessous): "À l’heure actuelle nous nous retrouvons sans revenus. Notre dédommagement devrait arriver dans les mois prochains. Heureusement que nous avons des proches. Ce qui n’est pas le cas de tous nos confrères, parfois obligés de rentrer dans un pays qu’ils ont quitté depuis plusieurs années!"

Le rêve s’arrête net.

"Reprendre la tournée où elle s’est arrêtée..."

Que va-t-il se passer? Le duo reste dans le flou: "Le cirque étant repris, on espère avoir des nouvelles à l’automne pour jouer à nouveau en mars avec de nouveaux contrats. Mais tout cela reste de l’ordre de l’hypothèse…"

Difficile de se projeter dans ce brouillard épais. Pour autant, ils se disent optimistes, et ne lâchent rien: "En termes de condition physique, on s’entraîne comme on peut à la maison. Mais on n’a clairement pas le matériel. Alors heureusement depuis cette semaine nous avons accès au Pôle France." Retrouvailles avec le trampoline. Un des agrès indispensables aux athlètes auquel le plateau manque tellement…

Parce qu’en rejoignant la famille du Cirque du Soleil, ce n’est pas seulement un job, c’est un mode de vie qu’ils adoptent.

Alors, retrouver un quotidien casanier durant une aussi longue période, cela reste quelque chose d’inédit. "Bouger de ville en ville, découvrir de nouveaux endroits, je ne me vois pas poursuivre ma vie autrement", lance Mathieu Hubener qui s’imaginait poursuivre sa carrière au sein de la maison circassienne: "C’était évident de vouloir évoluer là-bas, en n’étant plus sur scène mais en restant dans la structure."

Et maintenant, pensent-ils à une reconversion? "On a dû se poser la question. À l’heure actuelle, même sans notre troupe, on ne peut pas retrouver du travail dans notre domaine puisque tout est à l’arrêt. Donc je m’intéresse au savoir-faire de barista. Mais sincèrement je préférerais reprendre la tournée où elle s’est arrêtée…" En plein entre l’océan Pacifique et l’océan Indien. Juste avant de faire un saut en Corée du Sud et en Europe.

Première création où ils jouent ensemble

"i nos calculs sont bons nous devrions mener des représentations à Paris en 2022", indique Thomas Hubener qui trépigne à l’idée d’endosser ses costumes de Kurios. Création baignée dans l’univers d’un cabinet aux mille et une curiosités.

Un spectacle des plus importants pour les deux frères puisque c’est la première fois qu’ils se retrouvent sur le même! "On s’est toujours dit qu’il fallait qu’on le fasse. C’est aussi pour cela que l’on veut clore cette tournée." Leur sourire éclot lorsqu’il est question de faire leurs valises pour redémarrer l’histoire à l’endroit où elle s’est arrêtée. Un cours du temps distendu qui ne demande qu’à retrouver sa forme.

"Lorsqu’on aura les billets d’avion en main, on pourra enfin arriver à profiter d’être ici. C’est très ambivalent comme sentiment, d’un côté on peut voir nos proches, faire des choses que l’on n’a jamais le temps de faire, comme on passe en coup de vent mais de l’autre on redoute aussi de ne pas repartir…" Impensable. Ils vont, ils doivent repartir.

Pour allumer à nouveau les étoiles qui ont bien besoin de retrouver de leur superbe.