Notre dame de liège est également en péril. Dans One Mother show, Véronique Gallo campe toujours cette mère au bord de la crise de nerfs. Quatre enfants, le mari Bertrand (qui te dit merci en…) et bonjour l’emploi du temps ! Rentrée scolaire, barbecue, grands-parents, jogging, tout est prétexte à l’overdose émotionnelle. Après Youtube où la Belge fait la nique aux jeunots avec plus de 60 sketches, cette mère de famille cathodique (deux saisons sur Teva) sort des écrans, pour balancer ses humeurs sur scène. À la face d’un public qui se sent solidaire (pour les femmes), ou comme un petit enfant (pour les hommes). Une « perfect mother » à Performance d’acteur ? Gare à ceux qui n’ont pas rangé leur chambre, et prière de ne pas laisser traîner ses chaussettes dans la salle !