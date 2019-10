Venturi scelle son alliance avec Mercedes en Formule E

Engagée en Formule E depuis la genèse de la discipline, en 2013, l’écurie monégasque Venturi est entrée cette semaine dans une autre dimension en officialisant un partenariat d’envergure avec Mercedes.

Après avoir fourni ses propres moteurs au team HWA, bras armé de la firme à l’étoile, la saison dernière, la structure monégasque enclenche la vitesse supérieure… et change de nom. « Désormais sous la bannière Venturi Racing [au lieu de Venturi Formula E Team, ndlr], l’équipe exploitera la technologie EQ de Mercedes-Benz pour la saison 6 », a annoncé Venturi ce jeudi.

« Étape décisive pour l’équipe »

« Dans le cadre de ce nouvel accord, la structure Mercedes- Benz EQ Formula E Team fournira le système de refroidissement, la partie arrière du châssis, la suspension arrière, les amortisseurs, les logiciels, l’électronique embarquée et le câblage, ainsi qu’un nouveau groupe motopropulseur (onduleur, moteur, transmission et logiciel de gestion de l’énergie) conçu et développé par les experts de Mercedes-AMG High Performance Powertrains. »

Concrètement, l’exploitation du nouveau package technologique par Venturi Racing accélérera le processus d’apprentissage de l’écurie Mercedes, qui entame sa première saison en misant sur l’expérience de Venturi. De son côté, l’équipe monégasque dirigée par Susie Wolff - l’épouse du patron de l’écurie Mercedes F1, Toto Wolff -, tirera parti de la fiabilité, de la précision et de la diligence qui font la réputation de Mercedes-Benz.

« Il s’agit d’une étape décisive pour l’équipe. J’entretiens une relation de longue date avec Mercedes-Benz et je ne doute pas un seul instant de ce partenariat très dynamique avec notre nouveau fournisseur de groupes motopropulseurs. Nous avons bien progressé dans la saison 5, mais nos projets pour la saison 6 sont encore plus ambitieux », se réjouit Susie Wolff.

Associer expérience et palmarès

« Nous sommes fiers d’accueillir Mercedes-Benz dans la famille Venturi en tant que partenaire-fournisseur des groupes motopropulseurs pour la saison 6 », commente Gildo Pastor, président de Venturi Automobiles. « Associer notre expérience en matière de véhicules électriques de haute performance à l’incroyable palmarès de Mercedes constitue une étape importante dans notre objectif de renforcer notre position dans un championnat de plus en plus compétitif. Je suis convaincu que ce sera le début d’une grande aventure avec nos nouveaux collègues de Stuttgart et Brixworth. »

Troisième de l’ePrix de Monaco en mai dernier, le Brésilien Felipe Massa rempile pour une deuxième année. Le vice-champion du monde 2008 de Formule 1 côtoiera encore Edoardo Mortara, l’Italo-Suisse qui a offert à Venturi sa première victoire en Formule E il y a sept mois (ePrix de Hong Kong).

La saison 6 du championnat FIA FE comprendra 15 courses, de l’épreuve d’ouverture fixée en Arabie Saoudite (Diriyah) les 22 et 23 novembre 2019 à la finale fixée à Londres et 25 et 26 juillet 2020.