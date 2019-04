Venturi, entre records fous et innovations Xavier Chevrin : Antarctica pourra aller dans les zones sanctuarisées

Difficile d’imaginer quelle allure finale aura la Voxan Wattman. Son design est encore tenu secret par les équipes de Venturi. Mais sa mission, elle, a été rendue officielle. La moto électrique, pensée et construite en Principauté, va tenter de battre un record de vitesse (1) à l’horizon 2020. Le cap à franchir au compteur ? Celui des 330 km/h. La dernière performance en date, 327,608 km/h, ayant été réalisée par Jim Hoogerhyde sur une Lightning SB220 en 2013. Le théâtre de ce défi démentiel ? Le Salar d’Uyuni en Bolivie, un désert de sel à perte de vue.

Au volant de cette machine d’exception - dont la version route a été repensée dans un mode haute performance - il fallait forcément un pilote aguerri. Un brin tête brûlée, soyons honnêtes, pour flirter avec de telles vitesses. Et c’est Max Biaggi qui s’y colle. L’ancien pilote italien aux 47 printemps, qu’on ne présente plus, affiche un curriculum vitae bien fourni : quatre titres de champion du monde en 250 cm3 de 1994 à 1997, vice-champion du monde en 500 cm3, deux sacres mondiaux en Superbike, plus récemment…

Bref, une légende de la moto. Laquelle, en 1994, avait déjà décroché dans la même catégorie un record de vitesse avec une Fazi Egraf (164,198 km/h) « J’ai toujours aimé les défis. Alors quand mon ami Gildo Pastor m’a présenté ce projet, il était évident que j’accepterais, réagit celui qui est désormais ambassadeur de Venturi Automobiles. Je suis fier que cette nouvelle étape dans ma carrière se déroule sous les couleurs de Voxan et Venturi avec qui j’ai d’ores et déjà commencé à travailler. Franchir ensemble la barre des 330 km/h avec cet engin Made in Monaco démontrera encore un peu plus l’expertise du groupe dans son domaine. »

Une Voxan Wattman Made in Monaco, donc, pensée par le designer Sacha Lakic. Les courbes vertigineuses de l’engin ont été conçues pour ne répondre qu’à un seul but : rafler ce record du monde. « Sur une moto bien plus que sur n’importe quelle autre machine, le pilote et la moto ne font qu’un, explique le designer. Le dessin de Wattman est racé, fluide et minimaliste, comme si chaque élément de son habillage était sculpté par le vent. Aller au-delà des records établis, chercher ses propres limites et celles de la machine sont des rêves que l’Homme poursuit depuis que les engins roulants ou volants existent. Il s’agit d’une aventure technologique moderne et d’une expérience unique que beaucoup rêvent de vivre. Mais c’est aussi une grande aventure humaine et spirituelle. »

Pour Venturi - par le biais de sa marque Voxan pour ce projet - ce sera un record de plus dans la besace (lire ci-contre).

Président de Venturi North America, Xavier Chevrin a suivi de très près la poursuite des tests d’Antarctica, le premier engin électrique d’exploration polaire capable de supporter des températures négatives extrêmes. Après des tests à Auron et dans une chambre froide en Italie, c’est en Colombie-Britannique (Canada) que le prince Albert II a pris le volant de ce robuste véhicule à chenilles aux côtés de Chris Hadfield, astronaute canadien, et Xavier Chevrin, pour 42 bornes au cœur d’une nature brute et hostile, lors d’une expédition baptisée « Back to Telegraph Creek », clin d’œil à un raid automobile avorté en 1934 du fait de la dangerosité du terrain et des conditions climatiques de l’époque. Xavier Chevrin nous éclaire sur le projet Antarctica.