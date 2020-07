Venez plonger dans la Grande Barrière de corail au musée océanographique de Monaco (c'est bluffant!)

Techniquement, l’exposition est une prouesse. Celle d’avoir transformé la salle de la Baleine en un théâtre singulier pour offrir cette plongée façon parc d’attractions. Quarante vidéoprojecteurs orientés sur des écrans de neuf mètres de haut aident à simuler ce bassin virtuel pour 650 mètres carrés de projection, sol y compris.

Ce cinéma immersif diffuse, sur une boucle de 30 minutes, un film qui retranscrit en images la vie quotidienne de la Grande Barrière. Une cinquantaine d’espèces s’y promènent. En s’approchant d’un écran, le visiteur peut même interagir avec le requin ou la raie manta. Même si l’expérience se veut avant tout contemplative… compilant des moments impossibles à vivre en une seule plongée.

Les images, elles ne sont pas réelles, mais de synthèse, dessinées à partir de véritables vues du mythique récif corallien.

"Notre volonté était d’être le plus fidèle à la réalité, car nous sommes dans un lieu de sciences. Il ne fallait pas céder au spectaculaire, tout en cédant à l’émotionne", témoigne Olivier Ferracci, directeur artistique et créatif de ce projet conçu avec Nora Matthey de L’Endroit.

Son dispositif, il le compare à une Ferrari, pour arriver à synchroniser quarante vidéoprojecteurs et vingt ordinateurs.

Concrètement on est ni dans Le Grand Bleu, ni dans Le Monde de Némo. C’est un entre-deux pour à la fois proposer du divertissement et de la didactique.

"Il a fallu rendre la réalité plus ludique", ajoute Eva Muller, cheffe du service expositions. "Sous l’eau, si on se déplace on ne voit plus rien. Là, nous sommes dans une version la plus proche de la réalité avec ce scénario inventé".