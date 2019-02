Venez marcher contre le cancer à la 8e Pink Ribbon, ce dimanche, à Monaco

Il devrait faire soleil dimanche! La pluie qui avait douché les participants de la marche Pink Ribbon l’an dernier avait refroidi les ardeurs. Mais cette année, les organisateurs attendent du monde en masse.

Huit ans que l’association Pink Ribbon mobilise à Monaco autour du cancer du sein, "pour donner espoir aux femmes atteintes de cette maladie et inciter au dépistage" souligne la présidente Natasha Frost.

5 kilomètres du Rocher au Casino

Cette marche annuelle, en marge du Monaco Run, est vue comme un élan de fierté où femmes et hommes sont invités à venir déambuler dans les rues de la Principauté, avec un tee-shirt ou un accessoire rose pour montrer leur engagement.

"La couleur véhicule notre image. Nous avons des pompons, des oreilles de lapins, des lunettes… beaucoup de choses loufoques pour donner de la bonne humeur à cette marche", continue Natasha Frost.

Le départ se fera dimanche à 10 h 15 sur le port Hercule, pour suivre un nouveau parcours de 5 kilomètres passant par la place du Palais, Monaco-ville et rejoindre ensuite les terrasses du Casino. Pas de numéros pour les participants, mais des dossards pour inscrire des messages personnels de soutien ou d’hommage aux victimes du cancer du sein.

L’inscription à la marche est fixée à 30 euros. Une manière de soutenir l’association Pink Ribbon Monaco, fondée en 2011 qui organise depuis des actions pour sensibiliser et éduquer le public sur les méthodes de prévention et de dépistage du cancer du sein. Et mobilise, chaque automne, les consciences pour le mois d’octobre dit "rose" pour ordonner la lutte contre le cancer du sein.





Savoir +

Inscription : 30 euros via le site www.pinkribbon.mc ou sur l’esplanade du port Hercule le 16 février de 10 heures à 17 heures et le 17 février avant la marche.