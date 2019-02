Venez découvrir et applaudir les futures stars du cirque à Monaco ce week-end

L’ambiance était studieuse, hier après-midi, sous le chapiteau de Fontvieille. C’était l’heure des répétitions du festival New Generation. Danseuses, acrobates, clowns… Tous ont reproduit avec sérieux leur numéro.

Vêtues de leur costume, des danseuses s’approprient la scène, sous l’œil attentif de Pauline Ducruet, la présidente du concours.

"Cette compétition a pour but de revisiter des numéros afin de les rendre plus modernes, explique la fille de la princesse Stéphanie. Elle représente la nouvelle génération d’aujourd’hui : ce sont des jeunes qui réalisent leurs rêves."

Une compétition unique au monde

Et justement, la plus jeune candidate n’a pas plus de 4 ans. Émerveillée, elle tient timidement la main d’une autre danseuse. Très vite, tous les professionnels envahissent l’espace pour le grand final. Il faut savoir se placer correctement : les plus grands derrière, les plus petits devant.Tout doit être parfait pour demain.

Les quelques privilégiés présents découvrent une pléiade d’artistes couverts de paillettes.Et si l’ambiance est aussi studieuse, c’est parce que cette compétition est unique au monde. Elle regroupe de jeunes passionnés, venus du monde entier: Hongrie, Mexique, Allemagne, Chine… Autant de nationalités différentes, qui convoitent le Junior d’or, d’argent ou de bronze.

Parmi ces jeunes talents, Jacky, jeune homme de 17 ans, membre de la famille Gärtner: "C’est une compétition où tous les jeunes artistes se défient pour voir qui est le plus fort", déclare-t-il. Un concours crucial pour cet amoureux des éléphants, qui les considère comme sa propre famille: "Les éléphants, pour nous, c’est comme nos mères. Nous sommes connectés et tout le temps ensemble."

Ce concours international s’inscrit dans la continuité du Festival du cirque de Monte-Carlo. Alors rendez-vous samedi et dimanche, sous le chapiteau de Fontvieille, pour voir en action les jeunes circassiens qui feront le cirque de demain. Avec, cette année, un tout nouveau numéro venu tout droit de Chine : les deux garçons au fil élastique…

Savoir+

Tél. +377.92.05.23.45 et sur place.

La billetterie du chapiteau est ouverte tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Tarifs : de 8 à 70 euros.