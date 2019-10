Venez découvrir en famille un spectacle théâtral et musical sur les grands mythes antiques, ce dimanche, à La Turbie

"Les dieux sont tombés du ciel et demandent l’hospitalité aux hommes! D’habitude, c’est nous qui les prions, raconte en souriant Thierry Vincent, auteur des Comédies Jardinières dont est issu ce texte, et comédien. Mais voilà: tout change! Leur paradis est devenu inhabitable. Et la terre est encore belle. Que vont-ils faire de nous? N’ayons crainte, les Olympiens n’ont plus les moyens d’un déluge: Zeus n’a plus de batterie, alors gaspiller pour se venger... En échange de notre hospitalité, Iris, Prométhée, Hermès et Hèra vont nous conduire à travers leurs légendes. Celle de Phaéton qui, brûlant de conduire le char du soleil, dévasta tout autour de lui; celles des paysans de Lycie qui choisirent de salir l’eau plutôt que de la partager. Saurons-nous en prendre de la graine et nous métamorphoser, comme nous y invite Ovide?"

Une heure de fantaisie, de poésie et d’humour, pour découvrir les grands mythes antiques. Un spectacle ludique et joyeux à partager en famille, dès l’âge de 6 ans.