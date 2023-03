Venez découvrir deux créations paysagères éphémères qui concourent au Festival des jardins de la Côte d'Azur à Monaco

Depuis six ans, le Département des Alpes-Maritimes organise le Festival des jardins de la Côte-d’Azur et invite le public à les découvrir. Monaco est dans la boucle de l’événement. Gratuit et ouvert à tous, ce rendez-vous est déjà l’occasion de (re) découvrir les six jardins de la Principauté. Il met aussi en compétition deux créations éphémères. À la conception plutôt originale, elles sont à découvrir dans le jardin du Casino, côté front de mer.

Terrasses du Casino

L’expression artistique, voulue et conçue par la Direction de l’Aménagement Urbain de la Principauté de Monaco, est au cœur de ce jardin.

Hors concours, les terrasses du Casino invitent le public à découvrir des vues cadrées tantôt sur la mer, tantôt sur des formes, avec des perspectives nombreuses et toutes différentes.

La Jetée de Sarah Houlbert

Comme son nom peut l’indiquer, le jardin éphémère de Sarah Houlbert, de Bandol, invite à la flânerie, à une promenade en bord de mer qui se veut douce. Sur une jetée, matérialisée par un ponton en bois au sein d’une plage de galets, le visiteur est amené à porter son regard sur un horizon maritime. C’est la création végétale qui veut cela. Les vagues et les embruns y sont aussi évoqués avec une palette de plantes choisies en ce sens. Un jeu d’anamorphose rythme le cheminement. La dimension de développement durable a été intégrée. Conçue avec l’idée de récupérer intégralement ses matières premières comme le bois, les plantes ou encore le système d’arrosage goutte à goutte, La Jetée intègre aussi des réseaux de chantier recyclés. La provenance des matériaux est locale, les plantes adaptées à la région méditerranéenne.

Fire: the surprising gardener, d’Amber Myer

Un peu avant, Amber Myer, venant tout droit des Pays-Bas présente un jardin plus conceptuel, s’inspirant du principe que le feu et le vent sont deux éléments clés qui déterminent la forme et la croissance en Méditerranée.

Ainsi sa réalisation, assez sombre, invite les visiteurs à contempler le rôle du feu dans la formation du paysage méditerranéen. La conception du jardin est modulaire, suivant lui aussi les principes du développement durable avec des haies, par exemple, qui proviennent d’une pépinière spécialisée dans les haies instantanées. Ou encore avec un éclairage alimenté par l’énergie solaire.

À l’agenda

À noter la journée événement intitulée "A la découverte du patrimoine botanique et artistique", le samedi 1er avril de 10 à 17 heures.

Il s’agit d’une journée d’animations diverses, gratuites et ouvertes à tous, qui se tiendra dans les différents jardins.

Savoir+

Tel. +377.92.16.61.16