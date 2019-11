Venez cueillir les Roses de l’espoir du Rotary

L’opération annuelle des « Roses de l’Espoir », organisée par le Rotary de Menton, se déroulera du jeudi 14 au samedi 16 novembre prochain, dans la cité du citron. Avec un temps fort le samedi 16 novembre : toute la journée, les membres du Rotary Club, et leurs épouses et amis, iront vendre quelque 10 000 roses en différents lieux de la commune (marchés municipaux, rue piétonne, avenue Félix Faure, entrées des grandes surfaces.)

Cette année, le club service mentonnais a décidé de dédier l’intégralité du bénéfice de la vente des roses à l’AF3M (Association Française pour les Malades du Myélome Multiple). 5 000 nouveaux cas sont en moyenne diagnostiqués en France chaque année.

Cette association à but non lucratif, créée en 2007 par des personnes atteintes du myélome, a plusieurs objectifs, dont celui d’apporter aide, information et soutien aux malades et à leurs proches, de sensibiliser sur cette maladie et d’encourager la recherche…

Une opération née en 2003

Lancée en 2003 à Menton, cette opération des « Roses de l’espoir » a permis de distribuer plus de 80 000 euros : au profit de la recherche médicale (Maladie de Crohn, DMLA), mais aussi : achat d’un échographe cardiaque pour l’hôpital La Palmosa, aide à des enfants autistes et création d’une halte répit Alzheimer à Menton Garavan.