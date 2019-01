Venez assister à la traditionnelle célébration œcuménique du Festival du cirque de Monte Carlo ce lundi soir

Cette année, la célébration œcuménique aura pour thématique "de la justesse à la justice", réunissant sur la piste quelque quarante représentants de confessions catholiques, orthodoxes, anglicans, protestants, ainsi que des artistes participants au festival.

"La protestation des prophètes, hier et aujourd’hui, dénonçant, avec lucidité, les comportements injustes et hypocrites, sera au cœur, cette année, de la réflexion des chrétiens soucieux de leur unité et d’être témoins de la miséricorde et de l’espérance", expliquent les organisateurs.

Ce thème soutiendra la prière, les chants et les expressions artistiques au cours de la célébration œcuménique, à partir de 19 heures sous le chapiteau. Une célébration qui aura une saveur spéciale pour le père Patrick Keppel, qui fêtera, à cette occasion, le cinquantième anniversaire de son sacerdoce.

Ce lundi soir à 19 heures sous le chapiteau de Fontvieille. Entrée libre et gratuite.