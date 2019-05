Racheté l’été dernier par la société Monaco Check-In, l’événement annuel promet de se recentrer sur l’automobile et les voitures d’exception, alors qu’il était devenu depuis quelques années un lieu d’exposition pour la joaillerie, les montres ou encore l’immobilier de luxe.

Cette édition 2019 du salon Top Marques accueillera des bolides aussi innovateurs que coûteux, pouvant aller jusqu’à 3 millions d’euros.

Le superquad le plus rapide du monde

La Ferox Azaris y sera présentée en avant-première mondiale. Ce véhicule à six roues à l’allure futuriste, est alimenté par un moteur de moto BMW et une pompe à eau. Il est conçu pour être tout-terrain et vaudra dans les 371.000€.

Le Russe Bilenkin, spécialiste du vintage, exposera sa nouvelle voiture de collection "100% sur-mesure", dont l’intérieur pourra être customisé à l’or et aux pierres précieuses.

Venu de Slovaquie, l’Engler F.F., le superquad le plus rapide du monde, sera également présent. L’engin a quatre roues, mais se dirige avec un guidon, et passe de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes.

Une F1 homologuée pour la route

Parce que cette édition se veut la plus écologique jamais réalisée, des véhicules électriques et novateurs seront aussi présents au Grimaldi Forum. Le constructeur NanoFlowcell y sera avec sa Quantino, une voiture "zéro émission" dont les batteries sont à 48 volts – soit beaucoup moins qu’une voiture électrique classique –, et dont le carburant est conçu… à base d’eau salée.

Côté savant fou, l’Australien Zac Mihajlovic présentera sa Zacaria, une Formule 1 qu’il a lui-même construite dans son garage, à partir d’un moteur de Ferrari accidentée.La Zacaria est une véritable Formule 1 homologuée pour rouler sur la route, et devrait se vendre pour quelques centaines de milliers d’euros.

iman taouil

Savoir+

16e édition du salon Top Marques: du 30 mai au 3 juin prochain, au Grimaldi Forum.

Tarifs: de 40 à 70€.