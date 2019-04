Il ne fallait pas arriver en retard pour ce derby, car dès la deuxième minute Mendes lance en profondeur Mkhinini qui devance la sortie de Mizzi (1-0, 2). La défense de Cap- d’Ail, très passive sur le coup, s’est fait surprendre sur la première occasion du match. Et elle va d’ailleurs ne pas s’en remettre tout de suite, puisque Vence a les occasions dans la foulée pour tuer tout suspense. Sur un service de Ramenatte, El Abed rate l’immanquable (8’). El Abed devient cette fois-ci passeur, en décalant parfaitement Mendes qui ne conclut pas (12’). On ne s’ennuie pas dans ce derby et les visiteurs se réveillent enfin. Carvalho Dias tente un lob de 40 mètres qui fait presque mouche (13’). Cap-d’Ail enchaîne les situations : tête de Lenoir pas assez cadrée (26’), accumulation de corners...

Au vu de l’animation offensive des deux côtés, le score étriqué de 1-0 pour Vence ne reflète pas la physionomie du match à la pause.

Les locaux, qui ont plutôt dominé le premier acte, vont beaucoup plus subir après le repos.

D. Webb centre impeccablement pour Carvalho Dias qui décroche un bon tir de peu à côté (52’). Le jeu est plus haché, plus brouillon mais Cap-d’Ail ne relâche pas ses efforts pour égaliser. D. Webb (76’) et Lenoir (87’) s’essaient encore mais sans succès. Les hommes de Patrick Calzoni n’égaliseront pas. Ils l’auraient pourtant mérité.

Sur les deux confrontations cette saison entre les deux clubs de la Côte d’Azur, Vence en est donc sorti deux fois vainqueur sur le plus petit des scores. Cela devrait lui permettre de terminer sur le podium de la poule A, une belle performance au regard de son statut de promu.