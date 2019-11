Vélos, trottinettes, vitesse, pistes cyclables : Toutes les options sont sur la table

C’est le prince Albert II qui le dit : « On se félicite tous du succès de MonaBike, qui répond à une demande forte et repose sur un service efficace. Il participe aussi à réaliser notre objectif de réduire de 20 % la circulation automobile à l’horizon 2030. Cela suppose une réelle prise de conscience de chacun sur ses déplacements. La voiture, tout le temps, n’est pas la solution. Les transports en commun, les vélos, la marche, sur un petit territoire, sont des modes à privilégier. » C’est tout l’enjeu de la grande réunion de concertation qui s’est tenue vendredi et qui débouchera sur une nouvelle réglementation, début 2020. Les deux conseillers-ministres concernés s’en expliquent ici.

Ils ont été invités à la réunion de concertation, vendredi à l’Auditorium Rainier-III : Michel Boeri, président de l’ACM ; Patrick Rinaldi, président de la Prévention routière monégasque ; Caroline Rougaignon-Vernin, présidente du Conseil économique et social ; Georges Marsan, maire de Monaco ; Roland De Rechniewski, directeur de la Compagnie des autobus de Monaco ; Stéphane Valeri, président du Conseil national - représenté par Guillaume Rose, Jacques Rit et Karen Aliprendi ; Nicolas Matile-Narmino, président de l’Union des commerçants et artisans de Monaco (Ucam) ; Edouard Doria, secrétaire de l’Union des cyclistes ; André-Philippe Pollano, président du Moto-Club ; Philippe Ortelli, président de la Fédération des entreprises de Monaco (Fedem) ; Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la transition numérique ; ainsi que des représentants de différents services du gouvernement (Intérieur, Sûreté, Jeunesse, Aménagement urbain, Prospective, équipement, finances…