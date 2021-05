Vélos électriques, bus et stationnement... Monapass, la mobilité douce dans sa poche dès ce jeudi à Monaco

C’est le nouveau couteau suisse de la mobilité douce en Principauté. Son petit nom : Monapass. Une application, estampillée "Extended Monaco", pensée par le gouvernement princier (1) pour faciliter les déplacements intra-muros.



À portée de main, dans sa poche donc, l’usager aura moult services de transport du quotidien : MonaBike pour les vélos électriques, les bus et le stationnement en voirie. « D’ici la fin de l’année, le service de véhicules en autopartage Mobee sera intégré puis, l’an prochain, les parkings publics souterrains », précise Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la transition numérique.

Concrètement, comment ça marche? "Après avoir téléchargé Monapass [disponible sur iOS et Android, ndlr], après avoir intégré sa carte bancaire comme moyen de paiement, l’usager pourra régler son stationnement en voirie, retrouver et acheter l’ensemble des titres de transport et abonnements, les consommer, résume Georges Gambarini, responsable du programme Smart City à la Direction des services numériques. L’application générera un QR code que l’usager devra flasher sur les valideurs dans le bus ou sur le tube oblique du vélo."

Simple et efficace. Bien sûr, pour les réfractaires à la technologie, le bon vieil horodateur de parking demeure fidèle au poste, l’achat de billets auprès des distributeurs ou conducteurs de bus toujours d’actualité. Il est, aussi, possible de convertir ses abonnements papiers de bus en "pass digital".

Autre avantage de l’application Monapass : accéder à des informations précieuses en temps réel, sur les moyens de transport à proximité. "L’usager peut consulter les horaires de passage des bus, le nombre de vélos électriques disponibles dans telle station, la position du plus proche horodateur", liste Georges Gambarini. Bon à savoir: l’application Citymapper, qui a sa version monégasque, a été intégrée à Monapass. On peut ainsi générer le trajet optimal en combinant bus, marche, vélo et même les escalators.

"À distance, l’usager pourra prolonger sa durée de stationnement, voire la réduire pour payer le prix juste. Pour les vélos électriques, il leur sera possible de demander une extension de quinze minutes si la station d’arrivée est pleine", poursuit-il.

Et Frédéric Genta de conclure: "Très peu de villes ont cette approche holistique de la mobilité qu’a Monaco."