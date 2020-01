Valse, tango ou paso : les danses se font sportives

Des paillettes, des plumes, des strass… comme s’il en pleuvait. Un deux trois, cha cha cha, hier, ça swinguait sévère dans la salle Léo-Ferré.

« Pour la cinquième année, on organise une compétition de danse sportive, c’est-à-dire de danse de couple, sous l’égide de la Fédération française de Danse, et c’est une compétition nationale », nous explique Mirella Piano, présidente de l’ASM Danse sportive.

De midi à 22 h 30 passées, les talons ont glissé sur le parquet de la salle municipale pour cette cinquième édition du Trophée du Rocher.

La piste de danse, encadrée de tables avec un public très investi, a accueilli 115 couples, de 6 à presque 80 ans, pour de remarquables prestations de ce qu’on l’appelait avant la danse de salon. « Vu le travail que cela demande et puisqu’on organise des compétitions, elle a été rebaptisée danse sportive », nous confie Mirella.

Valse lente, tango, valse viennoise, quick step, fox-trot, cha-cha-cha, rumba, paso doble, samba, rock… Le programme était digne d’un Danse avec les stars.

Des stars sur la liste

D’ailleurs, la chanteuse Alizée et son mari, le danseur Grégoire Lyonnet, qui se sont rencontrés lors de la quatrième édition du célèbre télécrochet, étaient présents. Ils ont fait participer plusieurs couples de l’école de danse qu’ils dirigent tous les deux à Ajaccio.

On leur aurait bien posé une ou deux questions, mais les artistes étaient concentrés sur leurs petits protégés. Impossible de leur en vouloir quand on voit le sérieux et les efforts de ces danseurs dont le menton arrive à peine à hauteur de table.

Un bon moment qui laisse présager de belles compétitions à venir.