Arrivée de Bourgogne à la suite de la mutation de son mari dans la région, Valérie Jacob aspire à retrouver un poste dans son domaine de prédilection : la petite enfance.

Forte d’une expérience de plus de dix ans, Valérie a travaillé dans les écoles comme assistante maternelle, mais également dans des crèches privées et municipales.

Aujourd’hui, elle souhaiterait occuper la même fonction pour retrouver une vie sociale, « mais surtout le contact avec les enfants et les enseignants. J’ai beaucoup travaillé avec les 3-6 ans et j’aime avant tout exercer mon métier dans une structure bien encadrée...»

Habitant à Menton et titulaire du permis B, elle recherche une place de préférence entre Menton et Cap-d’Ail, y compris sur Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil et Monaco.