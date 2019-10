Un invité surprise crée l’émoi dans la station de ski de Valberg (Alpes-Maritimes). Depuis jeudi, un louveteau se balade de jour dans le centre-ville, si près des habitants qu’ils ont pu prendre de nombreuses photos. C’est le cas de Maëva Toche, de la boulangerie Le Petit Moulin : « On le voit un peu partout. On dirait un petit loup, dans un sale état. On pense qu’il a été abandonné par sa meute. Il a l’arrière-train abîmé. Il doit être affamé complet, pour s’approcher aussi près. »

« Ne pas intervenir »

« C’est un louveteau visiblement né dans l’année, amaigri, qui a créé beaucoup d’émoi, confirme Laurent Scheyer, directeur adjoint du parc national du Mercantour. Des personnes veulent le récupérer pour le soigner. Mais on ne peut pas faire ça. C’est une espèce protégée, et surtout sauvage. Il faut des certificats pour cela. La réglementation n’est pas là pour embêter les gens, mais pour les protéger et protéger l’animal : on peut lui faire plus de mal que de bien. De même, les chasseurs ne peuvent pas prendre la décision seuls de l’abattre. c’est une espèce protégée. Son sort est de retourner loin du village. » Ce que confirme la préfecture : « L’animal n’étant a priori pas dangereux, il faut souhaiter que celui-ci retourne à la nature et il semble opportun de ne pas intervenir en l’état de la situation, qui mérite toutefois un suivi local. Un groupe de travail a été réuni pour faire des propositions en la matière, comme rendre possible un effarouchement. »