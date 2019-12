À l’occasion des 7e Journées européennes de la Culture et du Patrimoine juifs en France, une visite guidée du jardin botanique du Val Rahmeh est organisée ce dimanche 8 décembre, suivie d’une conférence et d’ateliers autour des agrumes.

Orchestrées par Régine Bessis, présidente de l’antenne des Alpes-Maritimes de cet événement européen (JECPJAM), elles ont pour vocation de faire découvrir le patrimoine culturel juif dans toute la région, d’Antibes à... Menton, qui clôturera dimanche cette manifestation, inaugurée en septembre dernier à la Grande synagogue de Nice.

Dimanche, à partir de 14 h 30, Robert Castellana - sociologue et conférencier, responsable de la gestion de la palmeraie de Bordighera - donnera une conférence-projection sur « L’importance du cédrat et des agrumes dans le Judaïsme », suivie d’ateliers autour des agrumes. « Le cédrat est au cœur de Souccot, la fête juive des Cabanes » explique Régine Bessis. C’est un fruit qui porte en lui de nombreuses significations symboliques sur le plan spirituel. Après la conférence, Philippe Rigollot viendra présenter et dédicacer son livre sur le Citron de Menton.