Vaccination des plus fragiles, effets secondaires, quid des "super-propagateurs"? Les questions que soulève la campagne vaccinale en France

Dans ses recommandations publiées au début du mois de décembre, la Haute Autorité de santé a défini la campagne de vaccination en plusieurs étapes. Priorité est donnée aux personnes résidentes dans les Ehpads, avant toute chose. Puis, en février viendra le tour des personnes vulnérables en raison de leur âge ou de leur pathologie, puis au printemps pour l'ensemble de la population.

Les premiers vaccins seront administrés en France, ce dimanche 27 décembre, dans deux établissements: l'unité de séjour de longue durée de l'hôpital René-Muret à Sevran, en Seine-Saint-Denis et le centre gériatrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, selon les informations du Monde.

Une stratégie saluée par la communauté scientifique et relativement proche des stratégies de nos voisins italiens, espagnols, ou encore allemands. Pourtant, cette campagne soulève des questions que nous nous posons tous ou que nous nous sommes tous déjà posées.

Pourquoi commencer par les personnes âgées et ne pas faire comme en Indonésie, où la vaccination va commencer par les 18-59 ans ?

Contrairement à de nombreux pays, le gouvernement indonésien indiqué vouloir donner la priorité aux actifs, de 18 à 59 ans, face aux plus âgés, dans cette campagne de vaccination. Une pratique à rebours de nombreux pays qui, comme la France, ont choisi de vacciner en premier lieu, les populations les plus fragiles.



Pour les autorités sanitaires indonésiennes, l’idée est simple et la raison, sanitaire. Il s’agit d’immuniser les tranches de population ayant le plus de contacts pour éviter une contamination des personnes âgées, par ricochet. En Indonésie, les moins de 65 ans représentent 92,2% des habitants, contre 79,5% pour la France. Et d’un point de vue sanitaire, c’est la prudence qui semble avoir guidé les autorités : le vaccin chinois, Sinovac n’a été testé que sur cette tranche de la population.

En France, la stratégie est différente : priorité aux personnes fragiles ou à risques. En d’autres termes, les personnes qui sont plus susceptibles de faire des formes graves de la Covid-19 ou qui risquent d’en mourir. L’idée est aussi de réduire la pression hospitalière pour permettre aux et pouvoir lever certaines restrictions : c’est dans cette optique que les deux confinements ont été mis en place.

On a entendu parler des "super-contaminateurs", pourquoi ne pas démarrer la campagne en les vaccinant?

Dès le mois de mars dernier, le Pr Caumes, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié Salpétrière à Paris avait émis l’idée que des "super-contaminateurs ne contaminent pas une voire deux personnes mais des dizaines" pouvaient propager le Sars-Cov2. Si ce terme n'est pas un terme médical, à proprement parler, il désigne toutefois, "une personne qui infecte un nombre proportionnellement très important d'individus", expliquait Ambesh Adalja, un médecin infectiologue de l'Université John Hopkins aux Etats-Unis. Des études, reprises par Maria Van Kerkhove, une épidémiologiste de l'OMS, ont même estimé que 10 à 20% des cas sont responsables de 80% des contaminations. Le problème principal est que les médecins ne savent pas comment les repérer, expliquait le Pr Caumes en mars dernier.

Comment expliquer ce phénomène? "Il semble que certains patients, et sans que ce soit corrélé à l'intensité des symptômes, excrètent beaucoup plus de virus que d'autres et donc transmettent plus", expliquait le Pr Olivier Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Avicenne de Bobigny à l'AFP. Tout ceci n'est qu'une hypothèse, et "il n'y a pas d'explications claires". Depuis plusieurs mois, on sait aussi que certaines situations favorisent la propagation du virus comme les endroits clos, peu ventilés. C'est pourquoi, certains préfèrent parler d'événements ou de situations de "super-propagation", plutôt que de qualifier une personne de "super-contaminateur".

Quels sont les effets secondaires?

Selon les experts, les essais cliniques menés sur des dizaines de milliers de volontaires, un seul problème majeur de sûreté aurait déjà été détecté. Mais des effets secondaires plus rares ou ne survenant que chez certains profils de patients ne sont pas à exclure.

Selon le rapport de la FDA sur le vaccin Pfizer/BioNTech, ce dernier provoque souvent des réactions douloureuses au niveau de l'injection dans le bras (de l'ordre de 80%). Suivent des effets indésirables tels que fatigue, maux de tête et courbatures, plus rarement de la fièvre. Mais ces effets sont relativement courants et sans réel danger.

Les seuls effets indésirables graves que la FDA estime potentiellement causés par l'administration du vaccin sont au nombre de deux: une blessure à l'épaule liée à l'injection, et un cas de gonflement des ganglions. Quelques cas de grave réaction allergique ont aussi été signalés mais sur des personnes sujettes aux allergies au point de garder toujours de l'adrénaline sur elles.

Combien coûte une dose de vaccin?

L'information devait rester confidentielle mais elle a fuité sur les réseaux sociaux, par l'entremise d'une ministre belge. Jeudi 17 décembre, la secrétaire d'Etat belge chargée du Budget Eva De Bleeker a publié sur son compte Twitter un tableau détaillant des montants promis par son gouvernement aux fabricants pour chacun des six vaccins commandés, avec le prix à l'unité pratiqué dans l'UE. La ministre se voyait reprocher par des députés de l'opposition, le manque des moyens dégagés par l'Etat belge pour l'achat de vaccins.

Si les prix de ces vaccins sont "couverts par une clause de confidentialité", on a néanmoins appris que le prix à l'unité varierait de 1,78 euro pour le vaccin du groupe suédo-britannique AstraZeneca, à 18 dollars US (soit 14,70 euros) pour celui de l'américain Moderna. Le vaccin Pfizer/BioNTech lui, coûte 12 euros et celui développé par Sanofi/GlaxoSmithKline, 7,56 euros.

Au total, 14 vaccins en sont au dernier stade de développement, la phase 3, selon le dernier point de l'OMS. Ce décompte prend bien sûr en compte, ceux déjà sur le marché. Mais au total, 56 "candidats vaccins" sont testés dans des essais cliniques sur l'homme à travers le monde et l'OMS comptabilise 166 projets en phase pré-clinique.

Quand vais-je être vacciné?

Selon la Haute Autorité de Santé, les vaccinations se feront dans un ordre précis. La priorité est donnée aux personnes âgées résidant dans ces maisons de retraite, parce qu'elles cumulent les risques à cause de leur âge et de la vie en collectivité. La vaccination démarrera "progressivement" pour monter en puissance, courant janvier 2021. Au total, un million de personnes sont concernées.

Dans une seconde phase qui devrait avoir lieu entre février et mars 2021, seront vaccinés dans l'ordre, les personnes âgées de 75 ans et plus, puis celles de 65 ans et plus et les professionnels de santé et médico-sociaux vulnérables en raison de leur âge ou de leur santé. Ce sont 14 millions de personnes qui seront vaccinées dans la seconde phase.

La troisième phase concernera ce que les autorités sanitaires appellent, "la vaccination de masse". Mais là encore, il y aura des personnes prioritaires. Seront alors concernées les personnes âgées de 50 à 64 ans, "les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidémique" (sécurité, éducation, alimentation), les personnes vulnérables et précaires et ceux qui les prennent en charge, puis "les personnes qui vivent dans des hébergements confinés ou des lieux clos", selon Olivier Véran. Ce n'est qu'ensuite, que "le reste de la population majeure" pourra, à son tour, accéder à ces vaccins. Les mineurs eux, ne font pas partie de cette stratégie car les études cliniques les plus avancées n'ont pas inclus cette population. A noter tout de même que la HAS précise que ces phases peuvent être évolutives en fonction des conditions sanitaires et de l'évolution de l'épidémie.

Quelle efficacité sur le long terme ET la vaccination empêche-t'elle de contaminer d'autres personnes?

Pour l'heure, la question de l'efficacité du vaccin sur le long terme est en suspens, car elle n'a été calculée qu'une à deux semaines seulement après la dernière injection du vaccin Pfizer/BioNTech. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il protège quasiment totalement, au bout de 10 jours, affirme la FDA américaine, dans son rapport. On sait également que le vaccin de Moderna a produit des anticorps persistant 90 jours après la vaccination, selon l'étude de 34 participants du début des essais cliniques, publiée dans la revue médicale New England Journal of Medicine.

En suspens également, la question du barrage à la transmission du virus, chez les personnes vaccinées. On sait qu'il réduit la sévérité de la maladie chez les personnes vaccinées mais pour l'heure, on ignore encore s’ils empêchent la transmission d'un individu vers un autre. D'où les appels à la prudence, du côté de l'OMS qui rappelle que la vaccination ne mettra pas fin à l'épidémie et qu'il faudra continuer à respecter les gestes barrières pendant de nombreux mois.