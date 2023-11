Vacances détaxées à bord d’un yacht: "Ce n’est pas un cadeau aux mégariches", se défend le Niçois Thierry Voisin

Un Niçois aurait inventé la martingale administrative pour permettre aux mégariches de "passer des vacances en payant le moins de taxes possible". Avec l’assentiment de l’administration fiscale qui plus est. Le tout grâce à un "contrat de transport très avantageux, mis en place par l’ECPY, l’association française des professionnels du yachting". C’est ce qu’a "révélé" mardi l’émission Cash Investigation sur France 2.

L’EPCY, Thierry Voisin en est à la fois le fondateur et le président. Ce broker influent de la Côte d’Azur, figure incontournable de la location de bateaux de luxe, a ses bureaux sur le port de Nice. C’est d’ailleurs sur le quai Infernet qu’il répond aux questions d’Elise Lucet, la journaliste vedette de l’émission. Profiter d’un yacht en payant son essence deux fois moins cher qu’à la pompe et avec une TVA réduite, voire nulle, si au cours du séjour le palace flottant va s’amarrer ne serait-ce que quelques heures dans un pays voisin, c’est possible et même légal. Thierry Voisin confirme. Ce que conteste ce professionnel en revanche, c’est qu’il s’agit là d’un "cadeau fait aux mégariches".

"Les mêmes avantages que sur un ticket de bus"

"En fait si vous achetez un ticket de bus, que vous réservez une place d’avion, ou si vous prenez un taxi plutôt que de louer une voiture à l’aéroport, en fait vous en bénéficiez vous aussi. Parce que dans chacun de ces cas, sans même vous en rendre compte, c’est un contrat de transport que vous passez. Et contrairement à un contrat de location la TVA qui s’applique est de 10% au lieu de 20%. Elle est même nulle si votre vol est international. Et le carburant acheté par la compagnie aérienne est lui aussi exonéré de taxes."

Une disposition générale donc, que l’EPCY n’aurait fait que transposer au monde du yachting il y a 5 ans en proposant aux loueurs d’arrêter à l’avance un itinéraire fixe pour leurs vacances de rêve. Sauf qu’un yacht n’est pas une rame de métro ou une ligne de bus. "En réalité, assure Thierry Voisin, du point de l’administration maritime, un yacht ça n’existe pas. Ces bateaux sont considérés comme des cargos! Ce sont bateaux de commerce. Et comme ils embarquent des passagers plutôt que des marchandises ils sont soumis à la législation sur le transport. C’est simplement ce point que nous nous sommes fait confirmer il y a 5 ans par la direction de la législation fiscale."

Depuis, un yacht est considéré fiscalement comme un moyen de transport au même titre qu’un autre dès lors que son itinéraire est déterminé à l’avance. Peu importe si une seule personne règle la facture de ce séjour de luxe au fil de l’eau... Ou presque. Car la seule obligation pour bénéficier de taxes réduites voire nulles, c’est de se conformer à un plan de navigation. Une "contrainte" que seulement 25% des mégariches accepteraient selon le patron de l’ECPY. Les autres préférant débourser quelques dizaines, voire centaines de milliers d’euros supplémentaires, en optant pour un contrat de location traditionnel que pour ce "très avantageux contrat de transport".

Après tout la liberté n’a pas de prix... Surtout quand on en a les moyens!