Vacances d’hiver : les animations culturelles pour les 6-17 ans

De nombreuses animations sont prévues par la Ville pour les 6 à 17 ans durant les vacances d’hiver (du samedi 15 février au dimanche 1er mars). Stages de création artistique, jeu de piste au musée, visite familiale de la ville... Faites votre choix !

Les Ateliers du Patrimoine

- Pour les 6 à 12 ans :

Fabrication de « Masques de monstre » : le mardi 25 février, de 10 h à 12 h (6 à 8 ans) et de 14 h à 16 h, (9 à 12 ans).

Les stages de l’École d’arts plastiques

- Pour les 6 à 8 ans :

Les lundi 17 et mardi 18 février, de 10 h à 12 h : découverte des techniques d’arts plastiques (feux d’artifice en peinture acrylique sur papier noir et réalisation d’un tableau cœur à l’acrylique et à la craie).

Par Sonia Stella.

- À partir de 8 ans :

Du lundi 17 au jeudi 20 février, de 14 h à 16 h :

création d’un masque de carnaval sur Photoshop (découverte du logiciel Photoshop ainsi que de l’utilisation d’une tablette graphique, réalisation d’un masque de carnaval, décoration et colorisation avant impression).

Par Claire Chamberlin.

Les mercredi 19 et jeudi 20 février, de 10 h à 12 h : Manga Chibi (réalisation de personnages Chibi et Kawaii, esquisses sur table lumineuse et colorisation aux crayons aquarellables).

Par Sonia Stella.

Les mercredi 19 et jeudi 20 février, de 14 h à 16 h : Calligraphie chinoise (apprentissage des traits de base pour la réalisation d’idéogrammes chinois, création d’une carte porte-bonheur).

Par Sonia Stella.

Jeu de piste au Musée de la Préhistoire

- Pour toute la famille :

« Fêtes et jouets... rêves d’enfants » : tous les jours (sauf les mardis et jours fériés) : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Visite familiale au Service du Patrimoine

- Pour toute la famille :

Découverte de l’histoire de la ville au cours d’une balade ludique » : le lundi 24 février : à 14 h 30.