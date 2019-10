Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), Guillaume Poupard, a rendu visite le 11 octobre à l’Agence monégasque de sécurité numérique (AMSN).

Les deux organismes se rencontrent deux fois par an dans le cadre du Programme de coopération signé en octobre 2015 entre l’AMSN et l’ANSSI. Ces réunions sont des occasions pour faire des retours d’expériences sur les outils et les méthodes de traitement des cyberattaques et pour échanger sur l’état de la menace cyber.