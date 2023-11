"Elle n'a jamais roulé": ce samedi, une voiture d’exception du prince Rainier III sera vendue aux enchères à La Baule

La réputation de la collection de voitures du défunt souverain Rainier III n’est plus à faire, mais la richesse des pièces entreposées, passées par le musée du Prince ou tout simplement possédées par l’ex-souverain continuera toujours d’émerveiller les amoureux d’automobiles.

Samedi 25 novembre, une vente aux enchères de véhicules et d’objets tournant autour de l’univers de la voiture se tiendra à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), à l’hôtel des ventes.

Et parmi les multiples pièces qui seront présentées par les deux commissaires-priseurs, une retiendra forcément l’attention des potentiels acquéreurs... une Austin A35 Sevens de 1957 donnée au prince Rainier III par un particulier dans les années 80.

Elégance et discretion

"Il s’agit d’un petit véhicule, noir, qu’on appelle "little cab" car elle ressemble aux taxis anglais en plus compact", introduit Olivier Bernadet, expert automobile depuis 10 ans, gérant de La Baule Collector, magasin de produits dédiés à l’univers de la voiture et ayant réalisé l’expertise pour la vente aux enchères de samedi.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, "c’est une automobile assez modeste, pas de cuir mais du tissu rouge à l’intérieur. Elle est très jolie, très "cocooning", et n’est pas ostentatoire. C’était une voiture populaire à l’époque", développe le spécialiste. Une Austin A35 Sevens qui est restée dans l’escarcelle de la Principauté une dizaine d’années, avant d’être vendue dans les années 90 à un particulier, avant l’ouverture de la collection d’automobiles du prince Rainier III en 1993.

"Entre 15 et 20.000 euros"

"Elle n’a jamais roulé. Et était d’ailleurs en mauvais état", assure Olivier Bernadet.

Depuis, elle a subi un petit coup de jeune. Moteur refait à neuf en octobre 2023, contrôle technique validé, intérieurs en très bon état... l’heureux acquéreur aura même le privilège de mettre la main sur les papiers d’origine de la voiture, dont la carte grise prouvant qu’elle a bien été propriété du Prince fut un temps.

Prix de départ: entre 15 et 20.000 euros. "J’en ai fait l’expertise et la cote d’une automobile comme celle-ci avoisine les 10 à 15.000 euros. Maintenant, avec l’historique qu’elle a, on est plus entre 15 à 20.000 euros. Ça reste accessible", déclare Olivier Bernadet.

À l’issue de la vente aux enchères ou 350 pièces seront exposées, l’Austin A35 Sevens de l’ancien souverain tombera très certainement entre de nouvelles mains.

Comment enchérir? Sur place, à l’hôtel des ventes de La Baule: 6 avenue des Dryades (44500), téléphone: 02.40.60.60.90.

Sur internet, via le site: https://www.interencheres.com/ (un surcoût de 3,6% TTC vous sera appliqué par le site).

Par courrier électronique: contact@hoteldesventesdelabaule.fr

Par téléphone en passant au préalable par le formulaire suivant: https://hoteldesventesdelabaule.fr/demandes-de-telephone-et-ordres-dachat/