Une tribune Charles Leclerc au prochain Grand Prix

La rumeur bruissait depuis quelques jours aux abords de l’Automobile Club de Monaco, Charles Leclerc lui-même y a mis fin, hier matin, sur les réseaux sociaux. Lors du prochain Grand Prix de Monaco, du 21 au 24 mai, la tribune K sera sienne ! Ou plutôt celle de ses fans.

De mémoire d’amoureux de F1, c’est bien la première fois qu’une tribune entière sera associée à un pilote en Principauté. Et quel pilote ! L’enfant du pays et étoile montante de Ferrari.

« Expérience unique »

L’initiative du clan Leclerc, validée par l’Automobile Club de Monaco en tant qu’organisateur, n’a rien d’une surprise tant la cote de popularité du gamin grandit à vue d’œil à l’aube de la reprise du championnat du monde de Formule 1, en Australie, le 15 mars.

Ces dernières semaines, des groupes de fans ont en effet éclos par dizaines sur les réseaux et certains ont déjà commencé à se donner des points de rendez-vous bien précis lors du GP de Monaco, pour supporter leur chouchou ou tout simplement obtenir autographes et photos.

Très présent sur la Toile, Charles n’a certainement pas manqué de relever cet engouement international pour y répondre d’un coup de maître. Car c’est un package que le Monégasque propose à ses supporters. Les samedi 23 et dimanche 24 mai, dix personnes seront chaque jour tirées au sort parmi les détenteurs de tickets dans la fameuse tribune K, celle qui, sur le quai Albert-Ier, s’étend du virage du Bureau de Tabac au premier “S” de la Piscine. Les heureux gagnants recevront un lot de goodies dédicacés par Charles Leclerc et pourront surtout rejoindre leur idole et son team dans les paddocks pour vivre « une expérience unique ».

Bientôt Monza ?

Pas si unique que ça d’ailleurs, puisque la même offre sera mise en place lors du Grand Prix de France, du 26 au 28 juin. Une course où le Français Pierre Gasly, par ailleurs très ami avec Charles, aura lui aussi un parcage de fans - comme l’an dernier.

Une tendance à la mode chez les jeunes pilotes depuis la reprise en mains de la F1 par Liberty Media en 2017. Max Verstappen en Allemagne et en Autriche - et bientôt aux Pays-Bas -, Daniel Ricciardo en Australie, ou encore Daniel Kvyat, depuis 2014 en Russie, ont déjà pareil honneur.

D’ailleurs, Charles Leclerc annonce dans son tweet d’autres tribunes à son nom « bientôt ». Dès hier, des fans hongrois, australiens et surtout les tifosis de Monza attendaient déjà leur tour.