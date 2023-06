Une soixantaine de véhicules immobilisés à Monaco en marge du salon Top Marques

Mais que font toutes ces belles voitures garées sauvagement à proximité du Chapiteau de Fontvieille? Gardés par de simples grilles dans une fourrière à ciel ouvert, tous ces bolides ont un point commun. Non pas qu’ils soient très beaux, mais plutôt que leurs propriétaires aient commis une infraction à l’occasion du Salon Top Marques qui vient de se conclure ce dimanche.

Chaque année, le rendez-vous des supercars attire de nombreux passionnés, dont certains viennent de très loin, qui se rassemblent à plusieurs endroits stratégiques pour photographier les plus belles voitures. D’autres en profitent pour faire rugir (un peu trop) le moteur de leurs grosses cylindrées.

Problème, cela provoque parfois quelques nuisances (principalement liées à la vitesse ou du fait de ne pas avoir manipulé son véhicule avec prudence). Et cela entraîne un séjour de 120 h (soit 5 jours) à la case fourrière spécialement aménagée à Fontvieille ainsi qu’une amende pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros en fonction de l’infraction.

Au total, 64 véhicules, dont une Renault Clio qui se sentait toute petite à côté de ses cousines bien plus menaçantes, ont été immobilisés, a confirmé le commandant principal Fabien Vachetta, adjoint au chef de la division de l’Événementiel et du cadre de vie de la Sûreté publique.

"On n’est pas là pour matraquer financièrement les gens mais pour faire en sorte de leur confisquer le véhicule qui leur permet de troubler la quiétude des habitants. On leur dit: "‘Vous êtes passionnés d’automobile et de supercars, on comprend aisément mais il faut accepter que les gens puissent dormir, se reposer et résider en Principauté sans être dérangé par des bruits de moteur.""