Une soirée de gala pour l’accès à l’éducation des jeunes filles

À l’occasion du Rolex Monte-Carlo Masters, en partenariat avec le Monte-Carlo Country Club, l’association Les Amis du Liban organise avec l’AMADE, sous le haut patronage de la princesse Caroline, une soirée placée sous le signe de la solidarité et du partage, ce samedi à la Salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo.

Avec l’appui de Henry Yoan Wazne, administrateur directeur général de la Sofibanque, ce gala de bienfaisance sera des plus festifs.

Avec un riche programme et en présence d’invités prestigieux (dont Didier Deschamps, parrain de cet événement), venus du monde entier pour soutenir une cause : l’accès des jeunes filles à l’éducation.

Au programme : concert de piano présenté par le célèbre pianiste et compositeur libanais d’origine arménienne, Guy Manoukian ; danses orientales de la compagnie Scarabeo Palace ; défilé de mode Le Petit Elfe, chorégraphié autour du thème du Rolex Monte-Carlo Masters.

Bruna Tohme, ambassadrice de l’association les Amis du Liban, présentatrice TV au Liban, assurera l’animation de la soirée.

Enfin, l’ambiance musicale sera confiée à la fameuse DJ Jeanne.

Enchères et tombola

Une vente aux enchères et une tombola avec de très beaux lots seront également organisées durant la soirée.

Les bénéfices seront intégralement reversés au profit des enfants du Liban et du Niger, pour l’action « Ensemble, soutenons l’accès des jeunes filles à l’éducation ». Fondée en 2002, l’association Les Amis du Liban a pour but de venir en aide aux enfants et aux personnes défavorisées dans le monde et particulièrement au Liban, en œuvrant dans les domaines de la santé, l’éducation, la culture et l’environnement.

L’AMADE, fondée en 1963, repose sur une vision : celle d’un monde où tout enfant, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou culturelles, puisse vivre dignement, en sécurité, dans le respect de ses droits fondamentaux, avoir l’opportunité d’exprimer pleinement ses potentiels.