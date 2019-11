Créée en 2013 par le cardiologue Nadir Saoudi, Grace Penn Medecine offre aux médecins du Centre Hospitalier Princesse Grace la possibilité de s’enrichir d’une expérience professionnelle à l’Université de Pennsylvanie. Un échange essentiel pour envisager d’autres approches scientifiques, techniques et thérapeutiques, Penn Medecine étant réputé être l’un des meilleurs centres médicaux universitaires au monde.

Mais pour que la collaboration perdure et se développe, il faut évidemment lever des fonds. Raison pour laquelle, vendredi soir, le Professeur Nadir Saoudi a accueilli le prince Albert II et a invité le Professeur Glen Gaulton à la tête de Penn Medecine, ainsi que plusieurs médecins américains et du CHPG. Au total, 238 professionnels de santé et donateurs étaient réunis, le temps d’un gala au Fairmont Hotel.