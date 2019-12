Une semaine dense pour la vie politique 20 ans de mariage pour obtenir la nationalité Stéphane Valeri de retour de Chypre

Vie commune, harcèlement scolaire, acquisition de la nationalité par mariage, thérapies alternatives, l’économie numérique… Ce lundi 2 et ce mercredi 4 décembre, le Conseil national démarre un marathon politique au sein de l’hémicycle. Mais plus encore, les élus dévoileront également, mardi 3 décembre, le résultat de sa grande enquête sur la perception de la qualité de vie par les Monégasques et les salariés de Monaco.

Autant de sujets qui touchent directement la vie des Monégasques, des résidents et même des salariés de la Principauté.

Les débats sont lancés ce soir, à partir de 17 heures, pour la première séance publique législative. Tout d’horizon des principaux textes étudiés ce soir.

Les dents risquent de grincer avec la proposition de loi n° 244 sur l’acquisition de la nationalité par mariage qui porte à 20 ans la durée de noces nécessaire pour obtenir la nationalité. Le 17 octobre, en séance publique, Stéphane Valeri a fait une brève allocution pour anticiper les interrogations en présentant la proposition de loi. Le président du Conseil national, premier signataire de ce texte, a expliqué la position des conseillers, sur un sujet « particulièrement important pour l’avenir de notre communauté nationale ». Stéphane Valeri avait alors fait un rappel en chiffres. Sur un territoire de 2 km2, « alors que l'on comptait environ 3 000 Monégasques en 1950, la communauté nationale comporte 9326 nationaux au 31 décembre 2018, soit un nombre multiplié par plus de trois en moins de 70 ans. L'analyse de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (Imsee) projette, en l’état de la loi actuelle, que, d'ici 50 ans, la Principauté pourrait compter 14 700 nationaux, soit une augmentation de 62 % de leur nombre. » C’est donc mathématique : si le nombre de Monégasques dépasse un seuil critique, il ne sera plus possible de les loger, de leur assurer un emploi et des aides sociales multiples selon le modèle actuel.

Stéphane Valeri vient d’assister à la 13e conférence des présidents de parlement des petits États d’Europe, à Chypre.

Créée à Monaco en 2006, à l’initiative du président Stéphane Valeri, la conférence des présidents de parlement des petits États d’Europe s’est tenue à Chypre, à l’occasion de sa 13e édition. Le président du conseil national a assisté à cet événement, accompagné de la vice-présidente Brigitte Boccone-Pagès, ainsi que de José Badia, président de la commission des Relations extérieures.

Ces rencontres annuelles permettent de mieux faire valoir les spécificités des petits États d’Europe* et ensemble, de mieux défendre leurs intérêts communs. Stéphane Valeri explique en effet : « Suite à l’adhésion de notre pays au Conseil de l’Europe en 2004, j’ai constaté que les neuf petits pays disposaient ensemble, à l’Assemblée Parlementaire de cette organisation, d’autant de représentants qu’un grand pays comme la France ou la Russie. Si nous nous concertons pour défendre des positions communes, il est évident que nous sommes plus forts pour les faire prendre en compte. Il en va de même dans toutes les instances parlementaires internationales comme l’OSCE, la Francophonie ou encore l’Union Interparlementaire, qui regroupe tous les parlements du monde. »

Pour la première fois, l’accent a été porté sur la coopération économique. « Il faut profiter de ces rencontres pour rapprocher nos chambres de commerce et permettre à nos entreprises de développer des partenariats entre elles. Pour Monaco, nous pouvons faire bénéficier les sociétés monégasques intéressées, de l’appui des décideurs dans les huit autres pays de cette conférence, afin de faciliter l’ouverture de nouveaux marchés. »

La délégation monégasque était accompagnée du directeur général du Monaco Economic Board, Guillaume Rose, et du directeur de Monaco Invest. Le directeur général de Monaco Telecom, Martin Perronet, a également participé à ces échanges. L’opérateur monégasque vient en effet d’acquérir la seconde société de télécoms de Chypre et a donc profité de ce déplacement parlementaire pour renforcer ses relations avec les décideurs du pays.

À l’ordre du jour de la conférence, plusieurs grandes thématiques dont la coopération liée à la transition numérique et aux enjeux des développements numériques. C’est sur ce thème spécifique que Stéphane Valeri est intervenu, pour présenter les récentes avancées de la Principauté en la matière.

Par ailleurs, plusieurs rencontres bilatérales se sont déroulées notamment avec les présidents des parlements de Chypre et du Montenegro. C’est d’ailleurs dans ce dernier pays que se tiendra cette conférence l’an prochain. Enfin, la proposition du Conseil National d’accueillir en Principauté la 15e conférence en 2021, a été approuvée par les présidents de parlement. L’accent sera mis sur le développement des relations des 9 chambres économiques des pays représentés et sur de futurs partenariats potentiels pour les entreprises monégasques.