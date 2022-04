Une saison 2022 mitigée pour le citron de Menton

La récolte du citron de Menton, qui a débuté en décembre, touche bientôt à sa fin. Pour l'heure, environ 50 tonnes de l'agrume IGP ont été produites sur le territoire de cinq communes délimité par le cahier des charges (1). Un volume équivalent à celui de l'an passé, mais qui aurait pu être plus important si le département n'était pas touché par un épisode de sécheresse depuis plusieurs mois.

"En sachant qu’on a eu plus de producteurs habilités cette année, on s'attendait à avoir une récolte supérieure, indique Stéphane Constantin, le responsable de l'Association pour la promotion du citron de Menton (APCM). Néanmoins, ces nouveaux producteurs ont en réalité de petits vergers, et certains sont arrivés tard dans la saison, donc une partie de leur production n'a pas été labellisée. Finalement, la production reste stable. Sans ces nouveaux producteurs, peut-être qu'elle aurait été inférieure cette année."

Des agrumes trop petits déclassés

L’absence de pluie depuis l’automne a eu un impact notamment sur le calibrage des fruits. « Quand on discute avec les producteurs ou les stations de conditionnement, ils nous disent quasiment tous qu’ils ont beaucoup de fruits plus petits que les années précédentes », détaille le responsable de l'APCM.

Un facteur loin d'être anodin puisqu'en dessous de 53 mm, ces agrumes n'entrent pas dans les critères d'éligibilité à l’IGP. "C’est dommage pour la production sous label puisqu’effectivement on perd des volumes qu’on aurait pu avoir, mais ces fruits ne sont pas gâchés. Ils sont consommés localement ou vendus en déclassés", relativise Stéphane Constantin. Lors de la Fête du citron en février dernier, une partie de cette production non labellisée a ainsi pu être écoulée, à moindre coût. "Les fruits sont moins beaux mais tout aussi bons et de qualité", précise le responsable de l'APCM.

Le phénomène inquiète cependant les producteurs, car il pourrait se faire ressentir sur la saison prochaine. 98 communes des Alpes-Maritimes sont toujours placées en alerte sécheresse.

Un risque pour les jeunes arbres replantés

"Actuellement, les citronniers sont en fleurs. Après, il y aura le passage de la fleur au fruit. Si l'on n'a pas d'eau ou très peu d'ici décembre, on aura encore des agrumes très petits, explique Stéphane Constantin. Sans parler du risque de la sécheresse pour les jeunes arbres. Entre 2016 et 2021, on a replanté pas loin de 3.700 arbres, et on a prévu d'en replanter à nouveau cette année. Mais ces jeunes arbres ont un système racinaire peu profond, et sont donc plus sensibles au phénomène. Ils risquent de se développer moins bien."

Les solutions sont limitées. "Le citronnier est un arbre très gourmand en eau. Un arbre adulte peut consommer jusqu'à 100 litres d'eau par mois, révèle Stéphane Constantin. L'arrosage manuel ne peut pas compenser le manque d'eau dans les sols, d'autant plus lorsqu'il y a des restrictions d'eau, ce qui est normal. En revanche, on essaie lors de nos formations avec la chambre d'agriculture ou en interne de sensibiliser les producteurs. On leur montre que le manque d'eau peut - à défaut d'être compensé - être moins grave avec des pratiques culturales différentes: en gardant la fraîcheur, en faisant de la diversité végétale, en ne travaillant pas trop les sols, en maintenant un écosystème autour de l’arbre."

"Notre objectif, c’est la qualité avant tout"

Doit-on alors s'habituer à des citrons de Menton plus petits? Pour parer à cette éventualité, l'APCM a demandé la création d'une nouvelle catégorie dans le cahier des charges de l'IGP du citron de Menton, qui fait l'objet actuellement d'une révision avec l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).

"Il s’agirait d’une catégorie secondaire où les agrumes plus petits ou trop gros seraient acceptés mais ne seraient réservés qu'aux transformateurs, pas à de la vente en vrac. L'idée est de permettre aux transformateurs d'avoir des fruits qui sont aujourd'hui déclassés mais qui ont pourtant le même goût", développe Stéphane Constantin.

Pas question en revanche de modifier d'autres critères. "On veut garder l’IGP tel qu’il est, notre objectif est la qualité avant tout, souligne le responsable de l'APCM. On est sur une production traditionnelle, ancestrale, qui n'a rien à voir avec d'autres modes de production ailleurs en Europe. S'il n'y a pas d'eau, on fait avec, ça fait partie du jeu. C'est un produit du terroir. Si on commence à changer notre manière de faire parce qu'il y a des aléas climatiques, on perd en valeur. Nos clients préfèrent de toute façon ne pas acheter plutôt que d'avoir des agrumes de moins bonne qualité."