Les Amis du Liban et l’AMADE ont organisé à la Salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo une soirée dédiée à l’enfance et à l’accès des jeunes filles à l’éducation secondaire, priorité du programme « Dignité pour les Femmes » porté par l’AMADE.

Lors de cette soirée, le nom d’une nouvelle variété de rose créée par le rosiériste Meilland fut mis aux enchères. Ce lot rare, créa une forte émulation auprès des donateurs présents et fut remporté par un résident monégasque philanthrope, particulièrement sensible à la cause de l’enfance.

La rose « Camille Alicia Kateryna » symbolise à présent cet engagement en faveur de l’enfance et l’éducation.

Le donateur entouré de son épouse et une de ses filles, à qui il a souhaité dédier cette rose unique, ont procédé le 28 octobre à la plantation d’un massif de cette nouvelle variété au sein de la roseraie Princesse-Grace de Monaco.