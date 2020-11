Une rentrée sous haute surveillance à l'Est des Alpes-Maritimes

Et ici, à Cap-d’Ail ?

Deux militaires sont présents sur la place et deux autres devant l’école, en coordination avec un policier municipal et un ASVP (agent de surveillance de la voie publique, ndlr).

Ce dispositif sera-t-il reconduit ?

Il est prévu pour s’inscrire dans le temps. Nous serons présents dans les mêmes proportions tant que la menace sera évaluée comme très forte. Actuellement, la priorité, c’est le risque terroriste. S’il faut que l’on sécurise les établissements scolaires pendant quinze jours ou un mois, on le fera. Pendant ce régime « Vigipirate urgence attentat », la sécurisation des écoles et des édifices religieux est notre priorité. Ce week-end, trente militaires et vingt-cinq réservistes ont été mobilisés sur les messes et cérémonies dans les cimetières, qui se sont déroulées sur le ressort de la compagnie de gendarmerie.

Quel est le but de cette présence aux abords des écoles ?

Il est double. La sécurisation des lieux et une capacité d’intervention, s’il devait y avoir un souci ; mais aussi la possibilité de rassurer les parents d’élèves et le corps enseignant.

Une maman confiait à l’instant avoir peur que cette école s’appelle Samuel Paty. Elle craint que cela en face une cible…

La menace terroriste est diffuse et omniprésente. La recherche de symboles est permanente pour tous ceux qui veulent commettre un tel acte. Une école est un symbole, quelle qu’elle soit. Celle-là, comme les autres. Souvenez-vous que certains établissements ont été rebaptisés du nom du colonel Beltram (1). Aucun d’entre eux n’a ensuite fait l’objet d’une quelconque attaque, ni du moindre tag ou dégradation.

Vous êtes mobilisés aujourd’hui pour sécuriser la rentrée scolaire, mais aussi pour faire respecter les dispositions du confinement…

Clairement, aujourd’hui, la priorité numéro 1 est de s’assurer que la rentrée se passe bien d’un point de vue de la sécurité. La priorité numéro 2 est de veiller à ce qu’elle se déroule dans de bonnes conditions sanitaires. Le temps de regarder avec plus d’attention le volet sanitaire viendra dans les prochains jours.

1. Le colonel Arnaud Beltrame a succombé à ses blessures lors de l’attaque terroriste de Trèbes, dans l’Aude, le 23 mars 2018, au cours de laquelle le gendarme s’était substitué à un otage.