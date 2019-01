Une presse libre doit l'être aussi financièrement

De nombreux représentants de la presse locale étaient rassemblés hier matin pour la cérémonie des vœux au Conseil national. Une agréable invitation et l'occasion, pas si fréquente, d'entendre des mots chaleureux à l'endroit des journalistes.

Aux côtés de la vice-présidente Brigitte Boccone-Pagès, des élus José Badia, Balthazar Seydoux et Thomas Brezzo, le président Stéphane Valeri a fait part de son soutien en des termes particulièrement engageants. « Les vœux que je forme pour votre profession sont non seulement sincères, mais me semblent décisifs pour l'avenir. »...