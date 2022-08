Une première station de vélos à assistance électrique "Monabike" installée à Beausoleil

Dès la genèse du réseau MonaBike, en juillet 2019, la volonté d’exporter les vélos électriques en libre-service à Beausoleil avait été publiquement émise par l’État monégasque. Trois années plus tard - le temps de surmonter les obstacles juridiques entre les deux pays et les conséquences de la pandémie de Covid-19 - ces cycles reconnaissables à leur couleur rouge ont fait leur apparition dans cette commune limitrophe de la Principauté.

Au 1 boulevard de la République, à deux pas du marché et de la halle Gustave Eiffel, une station de douze attaches a été mise en service le 20 juillet. Et, très vite, les locaux et touristes semblent avoir adopté ce mode de locomotion doux.

"En dix jours d’utilisation, on a enregistré 619 mouvements, dont 320 départs, ce qui la place dans la première moitié des stations les plus utilisées, confie Roland de Rechniewski, directeur de la Compagnie des Autobus de Monaco, concessionnaire exclusif du service public de transport de voyageurs en Principauté, incluant le réseau MonaBike. À titre de comparaison, la station la plus utilisée parmi les 46 en service est celle du rond-point de la Madone, boulevard des Moulins, avec 1.570 mouvements sur la même période."

Trois stations

et 39 vélos

Deux autres stations devraient être prochainement implantées à Beausoleil. "Celle de 12 attaches sur la place du Commandant Raynal devrait être mise en service en septembre ou octobre. Celle de 15 attaches dans le parking Victor Hugo le sera à partir du 1er novembre, dès lors que la municipalité aura retenu l’exploitant des parkings en ouvrage", indique la mairie de Beausoleil.

Au total, donc, trois stations et 49 vélos ont été donnés par la Principauté à la Ville de Beausoleil pour un montant avoisinant les 95.000 euros. Cette dernière, déjà engagée dans une politique de mobilité douce avec la mécanisation de ses nombreux escaliers publics (lire notre édition du 5 février), recevra une quote-part de recettes et devra assumer les dépenses de fonctionnement et l’entretien du parc pour un montant annuel de 106.000 euros. Une maintenance technique assurée par la Compagnie des autobus de Monaco.

"On va suivre de manière très précautionneuse l’utilisation de ces trois stations : le temps de conservation, le kilométrage parcouru, le nombre d’abonnés. En cas de succès, il n’est pas exclu qu’on développe davantage", précise la mairie de Beausoleil