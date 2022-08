Une police municipale pas comme les autres à Menton

Le traité du Quirinal

Lancé en janvier 2018, par Emmanuel Macron et le Président du Conseil italien Paolo Gentiloni, le traité du Quirinal a pour but de renforcer la coopération entre la France et l’Italie. De cet accord découle différentes mesures, autour de plusieurs thèmes, tels que la défense, la culture ou encore l’éducation. Et l’un des articles du traité concerne particulièrement la mairie et forces de l’ordre de Menton : l’article 10, "Coopération transfrontalière".

En sept points, il précise différents domaines de cette coopération. "Il est très intéressant, d’autant plus qu’une partie est sur la sécurité", constate Christian Tudès. Il fait notamment référence au troisième point de l’article 10 : "Les parties approfondissent leur coopération en matière de sécurité, notamment à travers des échanges de personnel et en favorisant la réalisation d’opérations communes ou coordonnées".

Un autre stipule également que les "parties étudient conjointement les évolutions de l’espace frontalier, dans une mise en réseau de leurs organismes d’observation territoriale".