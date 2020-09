Une passerelle vers "The voice" pour les jeunes chanteurs monégasques?

Pour son inauguration, l’association Mipac avait fait venir quelques jeunes talents afin de lancer la machine. Sur la scène, des chanteurs et chanteuses de tous âges défilent, dans une ambiance de casting. Il ne manque que les fauteuils qui se retournent pour compléter le tableau.

La Mipac, Claire Amato Marsan l’a créée avec le cœur: "Ma fille de douze ans ne trouvait pas d’endroit pour se produire parce qu’elle est mineure. Le but d’un chanteur, ce n’est pas de rester dans sa salle de bains. Alors j’ai eu l’idée avec Norbert Proust, guitariste, et Vanina Acorina, présidente des Golden Voices Awards, de créer l’association Mipac en février."

En lien avec Cannes

Entre-temps, la Covid est passée par là. Mais cela n’a fait que retarder la jeune association dans sa mission, et Claire Amato Marsan est bien décidée à développer l’activité.

En créant Golden Voices Monaco, elle rejoint le réseau international des Golden Voices Awards, basé à Cannes, et parrainé par Bruno Berbères, directeur de casting de l’Eurovision, de diverses comédies musicales et de l’émission The Voice, à qui les Golden Voices ont déjà fourni plusieurs talents.

En attendant d’envoyer des talents devant les fauteuils rutilant de l’émission de TF1, Mipac compte bien organiser des cours, des concerts, pour leur permettre de progresser.

Le programme des activités et des lieux restent encore à définir, mais Norbert Proust, l’administrateur de l’association, est optimiste: "Nous avons la chance d’avoir de belles journées d’hiver, on ne va pas attendre le printemps pour se produire."

En attendant de voir les fauteuils rouges se retourner sur des candidats monégasques, on peut donc s’attendre à trouver des petits concerts aux quatre coins de la Principauté.