Une panthère rose hommage à Spaggiari devant la Société Générale: la banque et la Ville de Nice voient rouge

Cette année 2020, elle commençait à en avoir ras le museau. Une seule envie pour les fêtes : aérer ses moustaches.

Et le remake du " Retour de la panthère rose (1975) ", c’est à Nice qu’elle l’a rejoué ! À pas feutrés, elle est arrivée masquée, samedi matin. En route pour la Société générale. La fameuse banque du casse du siècle.

Si Spaggiari a réussi, pourquoi pas elle ? Et la voilà qui se carapate " ni armes, ni violence et sans haine ", à l’angle de la célèbre banque et de la rue de la Liberté, les mains pleines de billet...

A Nice, c’est l’affolement général. Les hommes en jaune du service Propreté tentent d’attraper la bestiole, même Anthony Borré, le premier adjoint de Christian Estrosi, s’en mêle façon " Quand l’inspecteur [Clouseau] s’emmêle (1964) ".

Toutes les polices de France sont désormais " à la recherche de la panthère rose (1982) ". Et c’est à Lyon qu’on retrouve les traces de ses grosses papattes.

Le félin rose bonbon le plus célèbre du monde est repéré place Bellecour où elle tente de dépenser ses biftons. Raté. Est-ce " La malédiction de la Panthère rose (1978) " ?

Direction Paris!

Haut de forme et smocking, elle se rend devant l’Opéra Garnier. Mais la capitale a, elle aussi, son " Infaillible inspecteur Clouseau (1968) ", l’animal doit fuir, une fois de plus.