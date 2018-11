Une opération de courtoisie organisée mardi devant le lycée Paul-Valéry

Croissants chauds et cafés fumant servis dès potron-minet... de quoi apporter un peu de courage aux âmes endormies ce matin-là. Mardi, le lycée professionnel Paul-Valery a mené une opération de « courtoisie ». Les élèves ont apporté le petit-déjeuner aux parents, élèves et professeurs de l'école maternelle et primaire...