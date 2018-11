Une ode à la cohabitation entre urbanisme et nature

Entouré, devant la gare, d'une grappe de Mentonnais venus participer à la Journée de l'arbre et de la forêt, le paysagiste urbaniste Jean-Pierre Clarac clarifie d'emblée les choses. Pas question pour lui de jouer au béni-oui-oui. « Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'arbre en ville. Est-ce une aberration ? Oui. On sait qu'il est chez lui en forêt. Mais nous sommes des maniaques et nous avons besoin de nous l'approprier. »

L'un des principaux problèmes à cela, expose-t-il, c'est qu'un arbre n'est dans de bonnes conditions que quand il est en communauté. « Chacun a son rôle. À vingt, ils savent résister à tout. Mais quand un arbre est seul, il est sans interdit, incapable de se réguler. Il devient un invasif. » Et surtout un orphelin, avec des lacunes. Pas question pour autant d'éradiquer la végétation urbaine existante, mais de faire au mieux pour reconstituer son milieu.

Non...