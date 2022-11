Une nouvelle salle ultra-moderne inaugurée à Monaco pour lutter contre l'arythmie cardiaque

"Pour le patient, c’est plus sécurisé"

L’exemple du crayon tenu à son extrémité décrit bien le geste, que la technologie robotique vient conforter avec davantage de souplesse. En effet, une fois le cathéter posé, le chirurgien rejoint une cabine annexe au bloc opératoire où il entreprend la navigation magnétique. Elle permet de prendre le contrôle du cathéter en utilisant les champs magnétiques distribués par deux aimants géants positionnés de part et d’autre de la poitrine du patient. Et la précision robotique offre au chirurgien la capacité de mouvoir le cathéter, via un joystick, en suivant son avancement sur un écran d’ordinateur en 3D. De manière à ajuster son geste et procéder à l’ablation de l’arythmie.

"Au départ le médecin est auprès du patient, il effectue la ponction au pli de l’aine, une anesthésie locale, il monte ses cathéters. Une fois que son dispositif est fixé, on place les aimants, le chirurgien va dans la cabine et nous restons auprès du patient pour gérer le relationnel ou les éventuelles douleurs" décrit Christelle Fabbroni, infirmière au bloc de cardiologie.

Ce n’est pas le premier équipement de ce genre en Principauté, où des robots épaulent déjà des chirurgiens notamment pour des pathologies digestives et gynécologiques. Une aide qui modifie la sensation d’opérer? "Pour un chirurgien, c’est plus confortable" admet le docteur Nazih Benhenda. "Nous sommes concentrés devant l’écran, nous n’avons pas de cathéter à tourner qui parfois nous font mal au doigt. Là, il y a de la stabilité, il ne bouge pas. Et pour le patient, c’est plus sécurisé, ce cathéter ne peut pas perforer d’organe".