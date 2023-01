Une nouvelle crèche "avant la fin du mandat" du maire à La Colle-sur-Loup

C’est au cœur du club Belambra, que Jean-Bernard Mion a adressé ses vœux aux Collois, ce vendredi soir.

Face à un parterre d’élus principalement de la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis – et un public nombreux, le maire de La Colle-sur-Loup a souhaité "continuer" avec ses administrés "cette envie de proximité en 2023".

La piscine au cœur du discours

Le gros morceau de son discours? Les travaux du complexe sportif, évidemment. "Dès février, un bâtiment va sortir de terre. On va attaquer le gros œuvre. Puis, au stade, le revêtement et le terrain vont être achevés courant 2023 pour une livraison en 2024", a rappelé l’édile. Fier d’évoquer "ce projet phare", "indispensable" à la vie du village. "Oui, c’est un équipement de luxe mais ça aurait été une erreur de ne pas le rénover." Les autres projets? La construction d’une crèche de 60 places qui devrait ouvrir "avant la fin du mandat". Même timing pour la création d’une maison de la famille là où seront construits les logements en face du lycée.

Côté finances: "Il n’y aura pas, pour la 9e année consécutive, de hausse du taux d’impôts locaux", a insisté le maire, sans grande surprise. "Bravo", a scandé quelqu’un dans le public. Et côté culture, Jean-Bernard Mion a fait par du prêt de l’artiste Miryan Klein de son œuvre La foule qui sera installée sur le rond-point du marché U. "Stéphane Bolongaro, le père de Totor va nous faire une surprise pour l’étape de Paris-Nice devant le gymnase." Autre nouveauté: le lancement du nouveau site Internet de la commune.

Les législatives 2022 aussi au menu

Le sujet qu’il ne pouvait éviter? Sa défaite au second tour des élections législatives dans la 6e circonscription. "Il y eut un scrutin en 2022 et je ne voulais pas passer à travers. J’ai vécu cette campagne merveilleusement bien malgré le résultat." Au premier rang: Joseph Segura, le maire de Saint-Laurent-du-Var. "Mon ami", a-t-il répété à l’envi au fil de son discours.

Avant d’affirmer: "L’amitié en politique, ça existe." Puis, il y a eu cette phrase, que chacun interprétera à sa guise: "On l’a fait [s’engager contre le harcèlement scolaire, ndlr] avant que le président de la République ne s’en saisisse. On est meilleur que le président de la République. Il fallait que je la place celle-là pour éviter toute ambiguïté." Pour rappel: Jean-Bernard Mion a quitté Les Républicains début 2022 pour faire campagne sous la bannière Horizons, l’aile droite de la majorité présidentielle.

