Une nouvelle application vous permet de payer votre place de parking en ligne à Monaco

"Il s'agit là de la première pierre de l'édifice de la smart city", souligne Georges Marsan, maire de la Principauté de Monaco. Depuis jeudi dernier, 11 heures, les usagers peuvent désormais utiliser leur smartphone pour régler leur stationnement comme c'est le cas à Nice depuis cet été.

Et ce, grâce à la société PayByPhone, numéro un mondial du paiement de stationnement par mobile. Ce système est déjà présent dans huit pays et plus de 500 villes et utilisé par plus de 14 millions de personnes.

Simple, rapide et efficace, on vous explique le fonctionnement du stationnement dématérialisé.

Se créer un compte ou pas?

Si vous utilisez PayByPhone régulièrement, via l'application disponible pour les Iphone et smartphones Android ou via le site internet, se créer un compte est plus judicieux. Inutile par la suite de renseigner à chaque fois vos informations personnelles, bancaires et votre numéro d'immatriculation. Mais libre à vous de vous connecter sur le site www.paybyphone.fr et d'acheter un ticket, sans avoir créé de compte au préalable. Pour ce faire, cliquez sur la rubrique "acheter un ticket".

À noter qu'il est possible, si vous possédez plusieurs véhicules, d'enregistrer plusieurs plaques minéralogiques. Il suffira juste de sélectionner la bonne au moment de l'utilisation.

Où voulez-vous stationner?

Le stationnement en plein air payant représente environ 1.000 places en Principauté. Une fois votre véhicule garé, dirigez-vous vers l'horodateur pour connaître le code de la zone de stationnement.

Ce dernier se trouve sur l'autocollant, collé d'un côté ou de l'autre de la machine. Normalement, tous les horodateurs en ont un. Rentrez ensuite ce code dans la zone indiquée.

Combien de temps?

Une fois la zone renseignée, indiquez la durée de stationnement souhaitée. Quinze minutes, trente minutes ou plus, c'est vous qui choisissez.

À prendre en compte toutefois, que certaines zones ont une durée maximale de stationnement. Pas de panique, vous en serez avertis, si tel est le cas.

Enfin, vérifiez tout de même que la durée et le montant soient exacts avant de confirmer ou de procéder au paiement en ligne.

Stop ou encore?

Courir à l'horodateur en espérant ne pas avoir un petit papier glissé sous l'essuie-glace, parce que votre temps de stationnement est terminé, c'est fini aussi. À distance, où que vous soyez, vous pouvez réduire ou augmenter le temps de stationnement, pour ne payer que le temps réel de ce dernier.

À la fin du stationnement, un reçu est envoyé à l'usager, il peut être également téléchargeable en PDF, depuis votre compte, sur le site PayByPhone. Une alerte vous préviendra avant que votre temps de stationnement soit arrivé à son terme, comme ça, pas d'oubli.

Du côté des contrôles, les agents sont désormais équipés d'une application, qui leur permet de scanner votre plaque d'immatriculation, pour vérifier en temps réel, si votre "ticket" est encore valable ou non. C'est ça, aussi, la transition numérique.

Savoir +

Pour plus d’informations, un guichet éphémère sera installé du 12 au 15 décembre 2018 sur le village de Noël, côté Darse Nord. En attendant, vous pouvez vous rendre sur www.paybyphone.fr ou sur www.mairie.mc.