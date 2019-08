Une Monégasque fête ses 100 ans en famille sur le Rocher

Dina avait 20 ans quand elle est arrivée à Monaco avec son mari pour fuir la guerre en Italie, en 1939. Depuis, elle n’a plus jamais quitté son Rocher. À l’occasion de son centième anniversaire, amis, famille et voisins se sont réunis pour souffler avec elle ses bougies, hier au restaurant L’Aurore à Monaco-Ville.

"La famille est soudée grâce à elle"

Une chose est sûre, elle ne fait pas 100 ans ! Il est vrai qu’on rencontre rarement des personnes d’un tel âge mais c’est étonnant tant Dina paraît plus jeune et surtout, en forme.

"Cela fait un an qu’elle vit à A Qiétüdine mais avant, elle était encore seule chez elle, elle préparait toujours à manger pour tout le monde. Avec l’âge elle commençait un peu à perdre l’équilibre et puis c’est plus rassurant maintenant de la savoir entre de bonnes mains", confie Gabrielle, une de ses petites-filles.

Avant la maison de retraite, Dina habitait impasse des Carrières dans un appartement qui rappelle bon nombre de souvenirs aux invités présents.

"Je suis un ami d’enfance d’un de ses fils, je me souviens quand j’arrivais elle nous faisait à manger des gnocchis. Elle insistait. Je l’ai vue un paquet de fois préparer la pâte… Ça date d’au moins 45 ans", se souvient Hugues. "C’est la reine des gnocchi et des ravioli", poursuit-il.

Mère de trois enfants (deux fils et une fille), Dina est aussi une grand-mère comme on en fait plus ou presque. "C’est une mère et une grand-mère formidable. Elle demande toujours des nouvelles de tout le monde. Jamais un mot de travers. Je suis convaincue que la famille est soudée grâce à elle", avoue Gabrielle. "Son appartement était le quartier général de tout le monde".