Le Yacht-club de Monaco a une nouvelle fois fait forte impression lors de la Primo Cup. Organisée en Principauté pour la trente-sixième fois cette année, la course de voiliers a souri aux Monégasques. Ils sont sept barreurs à avoir réussi à se hisser sur les podiums des six classes en course.

Côté météo, le mercure avoisinant les 14 degrés, la brise allant de 5 à 15 nœuds et la mer plate ont posé les bases d’un cadre idyllique. Ces conditions favorables ont permis à l’ensemble des 450 marins de garder un souvenir tout particulier de ce cru 2020.

Ludovico Fassitelli en difficulté

Le barreur de Junda Ludovico Fassitelli - dont nous dressions le portrait dans notre édition de samedi dernier - était particulièrement attendu. Vainqueur de l’édition 2019 de la Primo Cup, le résident monégasque n’a pas connu la même réussite que l’an dernier. Dans sa classe des J/70, le marin originaire de Bergame termine à la sixième place de la régate, loin derrière un autre sociétaire italien du YCM, Giangiacomo Serena di Lapigio, troisième.

Le rideau est donc tombé sur cette trente-sixième édition. Alors que la majorité des équipages a quitté la Principauté, d’autres, tels que les J/70 et les Melges 20, se donneront de nouveau rendez-vous du 5 au 8 mars à l’occasion du cinquième et dernier acte des Monaco Sportsboat Winter Series.