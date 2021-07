"Une mesure discriminatoire et injustifiée". A Monaco, les anti-pass sanitaire se mobilisent sur Facebook

Pourquoi avoir créé ce groupe Facebook contre le pass sanitaire à Monaco ?

Mardi soir, lorsque le gouvernement a annoncé que le pass sanitaire serait obligatoire pour tous à Monaco à compter du 23 août, je n’ai pas compris ce qui avait pu se passer depuis la déclaration modérée de Stéphane Valeri, cinq jours plus tôt sur Monaco Info (*), qui justifierait une mesure si radicale.

À en juger les 700 commentaires sous la publication du gouvernement, cette mesure divise la population alors même que Stéphane Valeri voulait l’éviter. Je l’ai donc créé pour rassembler les opposants au pass sanitaire obligatoire pour tous à Monaco afin de faire entendre nos voix.

De nombreuses personnes sont contre, bien plus que le gouvernement imagine.

Pourquoi vous opposez-vous au pass sanitaire ?

C’est une mesure discriminatoire et injustifiée. Cette décision radicale va lourdement impacter le tissu économique et social monégasque. Les personnes fragiles et à risques doivent bien entendu être protégées. Mais elles représentent une minorité de la population active. Est-ce nécessaire, pour protéger une minorité de personnes, de prendre en otage la population entière en entretenant la peur, la menace déguisée et le chantage ?

Cela est vraiment regrettable car Monaco a eu jusqu’à présent une gestion positive et raisonnée de la crise et aurait pu être un modèle de sortie de crise.

À compter du 23 août, le pass sanitaire sera obligatoire pour tous à Monaco pour aller au restaurant, dans les bars, aux concerts, au stade. De nombreux résidents et membres du groupe craignent que l’obligation soit étendue pour les scolaires. Ce serait dramatique.

" Aucune manifestation n'est prévue pour l'instant "

Une manifestation à Monaco contre le pass sanitaire est-elle envisagée ?

Aucune manifestation n’est prévue pour l’instant. Cela est prématuré et nous ne souhaitons pas agir avec impulsivité, ni dans la précipitation. Toutefois, ce n’est pas exclu par la suite, une fois que nous aurons pu prendre du recul et nous organiser. Mais il y a d’autres moyens citoyens efficaces d’exprimer un mécontentement.

Êtes-vous contre la vaccination ?

De nombreux anti-pass sanitaire sont vaccinés. Ce choix est personnel, selon son état de santé. Néanmoins, nous déplorons le manque de transparence du gouvernement princier dans leurs communiqués journaliers concernant le profil des malades atteints de la Covid-19 : quel est l’âge, le statut vaccinal des personnes hospitalisées et en réanimation ? Ont-elles été admises pour la Covid-19 ou une autre pathologie ? S’agissant des positifs non hospitalisés, quelle est la répartition par tranche d’âge et leur statut vaccinal ? Quelle est la proportion par tranche d’âge des asymptomatiques ?

(*) " Nous ne sommes pas favorables à la généralisation du pass sanitaire. Nous comprenons que des grands pays comme la France puissent recourir à ces mesures , mais nous avons les moyens à Monaco de contrôler la distanciation sociale et le port du masque. Il faut que les gens puissent aller au restaurant et faire leurs courses sans que l’on exige partout le pass sanitaire ", avait déclaré le président du Conseil national au micro de Monaco-Info.