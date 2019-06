Une Mentonnaise et un Roquebrunois sacrés vice-champions de France de bridge 2019

Vainqueur des éliminatoires et champions de la Ligue PACA, l’équipe de bridge mixte série Promotion, composée de Michelle Rideau, Catherine et Dominique Basire et Xavier Notari, respectivement des clubs de Menton, Vence et Roquebrune-Cap-Martin, étaient en finale nationale au siège de la Fédération Française de Bridge à Paris, parmi les vingt-quatre équipes de l’hexagone qualifiées en cette occasion.

À l’issue des deux journées complètes de compétition, ils ont pris une superbe médaille d’argent, qui récompense à la fois leurs efforts et leurs clubs d’appartenance. Rappelons que les clubs de Menton et Roquebrune organisent à la fois des séances d’initiation et des tournois de régularité de bridge.