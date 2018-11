Une manifestation devant l'Inspection du Travail

On lâche rien ». Devant l'Inspection du Travail, les baffles surpuissantes crachent ce refrain d'une musique populaire. Les manifestants débordent un poil sur la rue Grimaldi. Des sifflets couvrent le brouhaha ambiant. Des pancartes aux slogans aiguisés sont dégainées. « Délégué du personnel attaqué = défense des salariés empêchée et droit de revendiquer entravée », peut-on lire ici et là. À l'appel de l'Union des syndicats de Monaco (USM), représentants du personnel et responsables syndicaux ont lancé, hier, « une alerte aux employeurs et aux pouvoirs publics ».

En toile de fond de cette grogne, un conflit interne à la Compagnie des autobus de Monaco (CAM).

Dans une missive datée du 13...