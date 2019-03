Elles se sont détendues, fait pouponner ou servir lors du repas, ont choisi leurs tenues ou accessoires, appris à se défendre, et même profité d’un fabuleux spectacle le soir… Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le Centre communal d’actions sociales (CCAS) de Beausoleil, à travers son pôle jeunesse et son pôle épicerie sociale, a invité hier les femmes de tous les âges, à différentes activités gratuites, avec déjeuner et spectacle offerts.

