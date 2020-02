Le rendez-vous de la Monte-Carlo Fashion Week en Principauté devient pérenne pour mettre en avant les créateurs d’ici et d’ailleurs dans le monde du textile. La huitième édition, annoncée cette année du 14 au 18 mai aura pour invité d’honneur le styliste Ermanno Scervino, créateur en 2000 de la maison de mode italienne éponyme. Il se servira d’ailleurs de la Principauté, comme écrin, pour dévoiler sa collection Resort 2021, au Sporting d’été le 14 mai.

La formule ensuite reste la même entre défilés, événements, et conférences sur des thèmes transversaux qui touchent à l’univers de la mode. L’objectif de Federica Nardoni Spinetta, présidente et fondatrice de la Chambre Monégasque de la Mode, qui mène cette fashion week est toujours d’être « une vitrine et une scène d’exception pour les stylistes internationaux qui présentent en avant-première leurs créations ».

En mettant l’accent sur une mode éthique et eco-durable.

En parallèle, la Monte-Carlo Fashion Week, placée sous le haut patronage de la princesse Charlène, soutiendra pour la quatrième année consécutive la fondation de la princesse dans ses actions notamment auprès des enfants du monde entier pour prévenir des dangers de la noyade.